Boca y Everton de Chile aburrieron en la noche del viernes con un frío empate 0 a 0 en San Juan, por el Triangular Amistoso que obtuvo Independiente, aunque el resultado quedó en un costado, siendo el día del debut de Sergio Romero con la camiseta del Xeneize.

El arquero con pasado en la Selección Argentina, atajó los primeros 45 minutos, en los que mostró seguridad tapando dos remates desde afuera del área, como también dando seguridad a la hora de salir con los puños en el juego aérero, para luego ser reemplazado por Leandro Brey.

Tras el partido, Romero habló con Star Plus, en donde confesó que le dijo Riquelme sobre su recuperación: "Siempre me dieron la tranquilidad, de que nadie me apuraba". Además, palpitó el duelo ante Racing en Abu Dhabi: “Sabía que se me iba a dar. Ahora hay que apuntar con todo al partido del viernes que viene contra Racing”.

Por otro lado, comentó sobre su recuperación: "Fueron demasiados entrenamientos, pero había que esperar la oportunidad”, comenzó. Y cerró: “La pretemporada que hice en noviembre me sirvió para arrancar en diciembre a la par del resto. Lo más importante es que nunca bajé los brazos".