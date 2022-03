Última noticia: otra figura de Boca no se entrenó y encendió las alarmas

Boca cerró una nueva jornada de entrenamiento con buenas y malas noticias. Por un lado, Darío Benedetto volvió a entrenarse a la par del grupo y se perfila para regresar al primer equipo. Sin embargo, la práctica de fútbol contó con una ausencia que no estaba en los planes.

El ensayo tuvo a Carlos Zambrano jugando por Carlos Izquierdoz y nuevamente a Aaron Molinas de enganche, con un Óscar Romero ingresando en el complemento. Pero el gran ausente estuvo en la línea de fondo: Marcos Rojo.

El zaguero no practicó con normalidad y su lugar fue ocupado por Jorge Nicolás Figal. Si bien no se habla de lesión, Sebastián Battaglia prefirió cuidarlo por precaución y no utilizarlo este miércoles. De todas formas, las alarmas quedarán encendidas de acá al domingo.

+ Benedetto, la buena noticia de la práctica

El Pipa volvió a entrenar con normalidad y jugó para el equipo titular. Varios minutos más tarde ingresó Luis Vázquez en su lugar, pero todo indica que el 9 dirá presente en el Monumental.