Ramón Ábila forma parte de la pretemporada de Boca pero no entra en los planes de Sebastián Battaglia. El director técnico no tiene pensado utilizarlo en este 2022 y lo hace saber con gestos claros: Wanchope no formó parte de las últimas prácticas de fútbol, ni para los suplentes.

El delantero regresó de su etapa en la Major League Soccer de Estados Unidos (pasó por Minnesota United y DC United) y ahora está a la espera de una definición sobre su futuro. Lo quisieron Colo Colo de Chile, Independiente, Racing, Colón y Huracán, pero por ahora no hay nada claro. Y ahora encima se bajó un interesado.

Federico Bessone, manager de Instituto de Córdoba, el club en el que surgió Ábila, manifestó hace unas semanas el deseo de todos en la "Gloria". "Sería un sueño que en algún momento vuelvan Wanchope, Silvio (Romero) y (Javier) Correa. Nosotros los esperamos con las puertas abiertas porque son jugadores muy identificados con la institución", señaló.

Pero ahora Juan Manuel Cavagliatto, el presidente, le puso claridad a la cuestión. "Necesitamos algo más, pero no vamos a romper el mercado. Con Wanchope y Silvio hablo siempre, van a volver, pero no es que están libres, es su trabajo", explicó en Radio Mitre Córdoba. "El día que Wanchope esté libre, va a venir sólo, no va a hacer falta que lo llamemos porque siempre me manda mensajes preguntándome cómo está el club", añadió el dirigente.