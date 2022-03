Boca Juniors visitó a Estudiantes de La Plata por la Copa de la Liga Profesional y, al igual que ante Rosario Central, contó con la colaboración fundamental de Agustín Rossi desde los doce pasos. Esta noche, Fernando Rapallini cobró infracción de Fabra sobre Castro y, luego, el arquero ahogó el grito de Leandro Díaz desde el punto penal. Repasamos su historial.

Un experto. No es ningún hallazgo dar cuenta de su capacidad para intuir y detener las ejecuciones recibidas. Si nos limitamos a los que recibió en El Xeneize, esta jornada alcanzó los 10 penales atajados de 34 recibidos. Lo particular es que 4 de ellos fueron directamente desviados por el ejecutante. Es decir, tapó un tercio de los disparos que fueron al arco.

Asimismo, si ponemos la lupa en su nueva etapa post regreso a la institución, el arquero de 26 años salió victorioso en 3 de los 4 que le patearon en tiempo regular. El único que pudo vencerlo fue el Pulga Rodríguez, otro especialista en el asunto, pero desde el otro lado del duelo.

Otro dato magnífico para dimensionar su capacidad es que si incluimos su paso por Defensa y Justicia y Lanús, atajó 9 de los 18 que le patearon en los 90 minutos, es decir, sin contabilizar las tandas de penales. La mitad exacta.

Por Copa Argentina, Libertadores y torneos locales. La figura de Rossi no se limita a una competencia o jornada en particular. Boca tiene un atajador serial de penales. No es poca cosa.