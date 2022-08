Siempre que se abre un mercado de pases, todas las miradas se posan sobre Fabrizio Romano. Con el correr de los años, el periodista se ganó una gran popularidad en las redes sociales por sus informaciones de traspasos en el fútbol a nivel mundial y cada publicación suya se vuelve viral en cuestión de minutos porque rara vez falla.

Sin embargo, hace algunos días confirmó la llegada de Sergio Romero a Boca y cometió un error. "Oficial. El ex arquero del Manchester United, Sergio Romero, se une a Boca Juniors en forma gratuita. Firma hasta junio de 2023", dijo. Y la cuenta oficial del Xeneize lo corrigió: "Diciembre 2024".

Ahora el italiano compartió una foto en sus historias de Instagram donde mostró que una de las figuras del conjunto azul y oro le envió su camiseta. Pero volvió a tener una falla en su publicación: mostró la casaca que le envió Marcos Rojo pero dio un dato erróneo.

"Qué me acaba de llegar... Veinticinco partidos esta temporada, cinco goles como defensa central, tres títulos después de su vuelta a Boca. Capitán, líder, jefe... ¡Gracias, amigo!", escribió Fabrizio. Y no se dio cuenta de que Rojo no "volvió" al Xeneize porque este es su primer ciclo en el club.