La pandemia afectó económicamente a los clubes del fútbol argentino y el momento del país derivó en la situación actual. Pero los jugadores también se vieron perjudicados y los sueldos se vieron afectados por la inflación, el valor del dólar y otros factores. Un futbolista de Boca, al parecer, no está conforme con lo que percibe por su trabajo.

Fernando Hidalgo, representante de Cristian Pavón, habló del futuro del delantero y marcó la postura actual. "No soy yo quien determina si Cristian va a jugar o no. Los jugadores no son esclavos que logran la libertad en junio, terminan contrato. Hay centenares de jugadores que terminan su contrato y nadie dice nada, ahora en el caso de Pavón se dice que va a quedar libre" dijo.

"Si tu jefe quiere que vos continúes, te ofrecerá antes del vencimiento del contrato la propuesta para seguir", agregó el agente en "ESPN F12". Y ahí habló del contrato de Cristian: "Pavón viene jugando hace unos años a un valor de dólar ridículo, que se actualizaba por la suba de la cuota social. Llega la pandemia y durante dos años, el valor de la cuota no se subió, sería iluso no pensar que el contrato se devaluó".

Hidalgo también se quejó por el trato mediático que reciben los salarios de los futbolistas: "Si yo dejo que eso pase, le genera al jugador un daño. Y si yo quiero negociar faltando cuatro meses, se hace difícil compensarle al jugador el daño que sufrió. Pero muchas veces cuando hablamos parece que el sueldo de los jugadores no es importante porque son millonarios... Y no se piensa que es un trabajo para ellos también".

En cuanto a un acercamiento de partes para solucionar el problema, el representante reconoció un error propio y planteó cómo está el panorama ahora mismo: "No fuimos capaces entre todos, y asumo mi responsabilidad, en encontrar una comunicación. Creo que hubo una animosidad hacia mi persona o a la figura del representante que hizo difícil el tema".

"Traté de encontrar una fórmula para un acuerdo pero no se pudo. Me ofrecí como intermediario con el Galaxy y nunca se me escuchó, se saltó mi posición y negoció Boca directamente. Yo nunca tuve ningún trato, por esto o por problemas personales de Cristian, por los que no recibí ninguna respuesta", sentenció Hidalgo.