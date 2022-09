Desde hace tiempo, uno de los principales temas que hay en cartelera en el Mundo Boca es la cuestión del entrenador. Es que primeramente, cuando Miguel Ángel Russo se marchó, asumió interinamente Sebastián Battaglia y tras unos meses de esa forma, fue ratificado como DT formal, donde estuvo en el cargo hasta julio de este año.

Tras la eliminación en la Copa Libertadores y unas palabras que despertaron enojo en la dirigencia por el cuestionamiento ante la falta de refuerzos, Battaglia fue despedido y en su lugar, nuevamente interino pero confirmado hasta fin de 2022, fue Hugo Ibarra el elegido y bajo el mismo modus operandi que el "León": el ascenso desde la reserva.

Sin embargo, todo parece indicar que a partir del próximo año, el entrenador será otro y ya se barajan varios nombres, no solo puertas adentro de Brandsen 805, sino que también -contemplando que a fines de 2023 hay elecciones en Boca- los partidos políticos opositores empiezan a buscar a modo de propuestas, sus candidatos para el banco de suplentes xeneize.

En concreto, el candidato a Presidente desde el sector opositor que comandaba anteriormente Daniel Angelici, Andrés Ibarra, manifestó en diálogo con Radio La Red que tiene cuatro nombres predilectos para que uno de ellos sea el DT de Boca si él triunfa en los comicios. Todos ellos son ex futbolistas xeneizes con enorme gloria, e incluso uno de ellos tuvo paso como entrenador, siendo ni más ni menos que Guillermo Barros Schelotto, el máximo apuntado por Ibarra.

"Guillermo es una gloria de Boca y un gran técnico e identidad de juego. Palermo es otra persona respetable e ídolo máximo. Battaglia y Schiavi son otros ejemplos que me gustaría tener cerca", sentenció en "Fútbol910", manifestando que al margen del Mellizo, el "Titán" y Battaglia, de reciente paso, sorpresivamente nombró a Schiavi, quien como DT no ha tenido aún experiencia en primera división, aunque sí fue durante cuatro años el entrenador de la Reserva de Boca. Por el lado del oficialismo, aún no se conoce el candidato más fuerte, ya que aseguran que hasta fin de año estará Hugo Benjamín Ibarra, y que en 2023 se verá quién estará al mando.