El futuro de Franco Colapinto aún no se definió, pero todo hace creer que será piloto reserva de la escudería Williams en esta temporada 2025 de la Fórmula 1. Mientras el argentino disfruta de sus vacaciones, surgen declaraciones en Europa que podrían sentar un antecedente con vistas a futuro. Es que el jefe de Red Bull Racing, Christian Horner, sorprendió al elogiar al español y nuevo piloto del equipo de Grove, Carlos Sainz.

En los últimos días, Williams confirmó al dúo Carlos Sainz – Alexander Albon como sus pilotos titulares para 2025. En tanto, resta saber si Colapinto será el reserva por cualquier inconveniente. Mientras esto se define, el piloto español, quien dejó Ferrari ante la llegada de Lewis Hamilton, se adapta a la escudería británica.

En los últimos días de diciembre, probó por primera vez el monoplaza de Williams durante los tests de postemporada. Poco a poco, empieza a conocer a su nuevo equipo, aquel que eligió a comienzos de 2024 por encima de los intereses de otras escuderías, entre ellas, Red Bull.

No es ningún secreto que Sainz ha sido bien valorado por el equipo de la bebida energética, aunque al final de cuentas, decidieron no ir a fondo por su llegada. Sin embargo, Christian Horner, jefe de la escudería, sorprendió con elogios para el hijo del multicampeón del Rally Dakar y no descartó que, en un futuro, vuelva a estar en la mira para sumarse al equipo principal.

Las declaraciones de Christian Horner sobre Carlos Sainz

Horner ha tenido que tomar decisiones importantes luego del final de la temporada 2024. Le tuvo que dar las gracias y pagarle una suma importante de dinero a Sergio Pérez para romper su contrato. Así, logró meter como segundo piloto de Red Bull Racing a Liam Lawson, quien ascendió rápido tras algunas carreras en VCARB (Racing Bulls).

Liam Lawson fue el elegido en Red Bull (IMAGO / AFLOSPORT).

A su vez, para el reemplazo de Lawson en RB, optó por Isack Hadjar, otro piloto joven de la escudería. En definitiva, en Red Bull optaron por los pilotos de su academia para la temporada 2025 ignorando a pilotos como el propio Carlos Sainz, quien sonó como opción, aún cuando ya tenía firmado su contrato con Williams.

Pero, aún cuando ya están definidos estos pilotos para 2025, la opción de Carlos Sainz está en consideración en la cabeza de Christian Horner. Según admitió en charla con varios medios de comunicación como RacingNews365 y la revista Formule1.nl, el español tiene la puerta abierta para unirse a Red Bull en un futuro.

“Carlos (Sainz) es un gran piloto y aún quedan opciones abiertas con él en el futuro“, afirmó Horner. Un gran elogio, que puede tener repercusión a futuro. “Se lo tuvo en cuenta y, en muchos aspectos, se podría decir que había una verdadera lógica (en fichar) en Carlos, pero tomamos la decisión de mirar internamente y confiar en el programa juvenil”, confesó.

Por supuesto, todo dependerá de cómo le vaya a Red Bull con el dúo Max Verstappen y Liam Lawson. La decisión de subir al piloto neozelandés es una gran apuesta de la escudería, algo que ha tenido buenos y malos resultados. Sainz, por su parte, conoce cómo se trabaja en dicho equipo y podría ser una respuesta en caso de que Lawson no esté a la altura.

Si Carlos Sainz deja Williams por Red Bull, se abre el camino para Franco Colapinto

Por supuesto, esta declaración de Horner puede sembrar un interés a futuro en Carlos Sainz. Si esto se materializa y se termina dando un eventual pase, Williams podría volver a pensar en Franco Colapinto para que ocupe su lugar. Por supuesto, esto es mera especulación, pero no deja de ser un hecho que podría ocurrir en un futuro.

Franco Colapinto espera una nueva chance (Joe Portlock/Getty Images).

Colapinto se quedó sin asiento para la temporada 2025 de la Fórmula 1, pese a que todavía hay ciertos rumores que lo colocan en la escudería Alpine, en caso de que Jack Doohan no esté a la altura. Pero el argentino todavía tiene contrato con Williams y la escudería se ha mostrado firme en retenerlo si no logran pagar un monto elevado de compensación (según La Gazzetta dello Sport sería de 20 millones de dólares).

Carlos Sainz, por su parte, firmó un contrato con Williams hasta 2028, pero con opción de revisión para 2026. No obstante, cualquier posible interés de Red Bull llevaría a que las partes deban negociar para que se logre un eventual acuerdo.

