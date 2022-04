Exequiel Zeballos se transformó, en muy poco tiempo, en uno de los juveniles que más piden los hinchas de Boca. El "Changuito" demostró toda su calidad en el plantel de Reserva durante el 2021 y ahora es parte del plantel profesional: de a poco se va ganando la confianza de Sebastián Battaglia.

Su progreso fue tal que este martes será titular en el arranque de la Copa Libertadores. Hará dupla junto a Darío Benedetto en la visita a Deportivo Cali de Colombia, dado que Sebastián Villa no puede jugar por la sanción de Conmebol: el DT puso a Zeballos por encima de Eduardo Salvio.

En las últimas horas, el "Changuito" fue protagonista de un video que se expandió por todas las redes sociales. En el partido frente a Arsenal, las cámaras de ESPN lo captaron en el calentamiento de los suplentes y se vio cómo estaba cantando junto a la hinchada de Boca.

La letra del cantito de la gente está dedicada a River: "Boca vos sos mi pasión, la alegría que me das no se compara con nada, cada vez te quiero más. El que nunca descendió, el que más copas ganó, el que llena en todos lados de la Boca hasta Japón". Y la parte que se vio cantar a Zeballos fue la siguiente: "No chamuyes River Plate, ¿en octavos qué pasó? Te faltó el segundo tiempo porque vos sos un cagón...". Al notar que lo estaban filmando, el jugador decidió no entonar los versos finales: "Gallina, esa mancha no se borra más. Vos te fuiste al descenso quemando el Monumental. Gallina, siempre te vamos a recordar: en La Boca abandonaste, lo ganaste en Paraguay".