Una parte del pase de futbolista de Huracán sigue siendo del Xeneize. A pesar de eso, él no dudó cuando le preguntaron por el club de la Ribera.

Huracán visitó a Boca en La Bombonera con dos exjugadores del conjunto azul y oro en su plantel: Fernando Tobio y Franco Cristaldo. Ambos fueron titulares en el equipo de Diego Dabove y dejaron todo para que el visitante se quede con los tres puntos, aunque el resultado final fue un empate sin goles.

Se presumía un partido especial para ambos, pero sobre todo para Cristaldo. Es que, si bien fue vendido al "Globo", el 50% de su pase todavía pertenece al club de la Ribera. Sin embargo, al parecer el futbolista no lo vivió de esa manera.

"¿Fue un partido especial?", le preguntó el periodista Marcos Bonocore a Cristaldo, minutos después del final del partido. Y él respondió con firmeza: "No, no... Yo hoy estoy en Huracán y disfruto de este momento. Eso me pone contento. Hoy hicimos un gran partido y eso es lo que nos llevamos".

Lo habitual es que la respuesta sea afirmativa, por lo que el comentario de Cristaldo sorprendió a muchos. En su paso por el Xeneize (entre 2014 y 2015), Franco disputó 14 partidos oficiales (6 como titular) y marcó un gol (contra Estudiantes, por el campeonato 2015). Solo ganó un título: el torneo de Primera División de 2015.