El mediocampista de Boca no pudo contener sus lágrimas en la celebración de su matrimonio con su nueva esposa, Melissa Hernandez.

El plantel de Boca se encuentra encarando el tramo final de la pretemporada, la cual comenzó el pasado lunes 3 de enero bajo las órdenes de Sebastián Battaglia. Antes de reiniciar el trabajo, los futbolistas del Xeneize aprovecharon sus vacaciones para realizar distintas actividades y la más destacada fue la de Jorman Campuzano, quien decidió nada más ni nada menos que contraer matrimonio antes de que finalice el 2021.

El volante cafetero celebró su casamiento con Melissa Hernandez, su pareja desde hace varios años, y este 27 de enero se cumplió exactamente un mes de la fiesta que se realizó con los seres queridos del colombiano. La fecha fue un motivo especial para que los recién casados recordaran el evento con alegría y la nueva esposa de Jorman escribió en Instagram: "Solo darle gracias a Dios por ser tan bueno conmigo, siempre me ha dado mas de lo que he soñado y me ha amado y acompañado durante toda mi vida. Te amo esposo mío".

Al pie de la publicación de Melissa hubo una divertida dedicatoria para Campuzano: "No podes ser tan llorón pues jajaja". ¿El motivo? La propia Hernández se encargó posteó el video en donde el jugador de Boca recibe a su pareja en el altar, completamente desbordado de lágrimas en la celebración de su casamiento mientras sonaba la "Marcha nupcial". Las imágenes son conmovedoras.