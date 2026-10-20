A horas de enfrentar a Vasco da Gama, Óscar Córdoba reveló cuál es el torneo más importante para Boca este año: “Te da prestigio”

El ídolo xeneize habló en la previa del gran compromiso ante el combinado carioca en el Maracaná.

Este martes, Boca enfrenta a Vasco da Gama por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana. Luego de la derrota en la ida, el Xeneize tendrá que revertir la serie si quiere conseguir el pase a la final del certamen internacional.

Cabe destacar que, además de la disputa en la Sudamericana, el equipo del Vasco Arruabarrena sigue en competencia en todas las competencias del plano local: tabla anual, Torneo Clausura y Copa Argentina.

Antes del trascendental compromiso, un ídolo de Boca como Óscar Córdoba habló en la previa y sentenció de manera contundente cuál es el torneo que debe priorizar el Xeneize en este semestre.

En diálogo con TyC Sports, el arquero multicampeón con el club de la Ribera señaló: “Yo lo que quiero son títulos internacionales. Que vuelva a ser el Boca que todo el mundo admira cuando mira para el sur del continente. Boca siempre tiene que competir para el torneo local, pero si me preguntás dónde quiero verlo es colgándose una medalla en un torneo internacional. Lo internacional es la que te da prestigio, y por más que sea la Sudamericana es un torneo en el que te enfrentás a equipos grandes”.

"PAREDES PUEDE MARCAR UNA DIFERENCIA EN EL SEGUNDO TIEMPO"



Óscar Córdoba dialogó con TyC Sports en la previa al duelo de Boca ante Vasco Da Gama y se refirió al Capitán del Xeneize y las probabilidades de jugar esta noche. pic.twitter.com/LOIRubFpZa — TyC Sports (@TyCSports) October 20, 2026

Además, analizó la racha que atraviesa el club sin títulos internacionales, así como también la derrota en la ida ante Vasco da Gama: “Boca es Boca. Lo acontecido en la ida no me dejó satisfecho, pero lo intentó. Eso me deja tranquilo porque no arrugó cuando tenía que ir a buscarlo como local. Lamentablemente le apuntamos al arquero y el gol de Vasco fue un golazo: el contacto del delantero fue perfecto. Lamentablemente Boca no tuvo la fórmula para hacer daño en el arco rival”.

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Si clasifica Boca, ¿Dónde y contra quien juega por la final de la Sudamericana?

La otra semifinal de la Sudamericana se disputará este 21 de octubre, desde las 21:30, en el Estadio Centenario, en el que Montevideo City Torque será local de Atlético Mineiro. La ida resultó 3 a 0 a favor de los brasileños en Belo Horizonte, por lo que los del City Group necesitan un milagro para acceder a la final.

En este contexto, mientras se define al otro finalista, lo que ya está definido es el día y la sede del acontecimiento que confirmará al nuevo campeón de la Copa Sudamericana: será en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia, el próximo sábado 21 de noviembre.

El horario, por ahora, sigue sin confirmarse, pero los recientes escenarios de final internacional se dieron por la tarde.

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De esta manera, si el equipo de Rodolfo Arruabarrena avanza esta noche en Río de Janeiro, ya sabe que le espera un duelo de alto voltaje frente al conjunto de Eduardo Domínguez, salvo que City Torque dé vuelta la situación y se meta en la final.

El cuadro de la Copa Sudamericana