Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Copa Sudamericana

Si Boca clasifica, cuándo, dónde y contra quién juega la final de la Copa Sudamericana

Este miércoles se definirá la segunda semifinal del certamen entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque.

Qué le espera a Boca si pasa a la final de la Copa Sudamericana
© GettyQué le espera a Boca si pasa a la final de la Copa Sudamericana

Boca enfrenta a Vasco da Gama por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana en el duelo más importante en el semestre hasta el momento. El Xeneize buscará revertir el 1 a 0 en contra de la ida para seguir soñando con el pase a final y la posterior posibilidad de conseguir un título internacional.

El encuentro será vital, no solo para su objetivo de ser campeón, sino también para seguir en carrera en una de las vías de acceso a la Copa Libertadores 2027. En caso de avanzar, el equipo de Arruabarrena sabe que deberá esperar a este miércoles para saber con quién medirse en la próxima instancia.

+ Seguinos en
Ver también

Quién es el árbitro de Vasco da Gama vs. Boca por la revancha de la semifinal de la Copa Sudamericana 2026

Si clasifica Boca, ¿Dónde y contra quien juega por la final de la Sudamericana?

La otra semifinal de la Sudamericana se disputará este 21 de octubre, desde las 21:30, en el Estadio Centenario, en el que Montevideo City Torque será local de Atlético Mineiro. La ida resultó 3 a 0 a favor de los brasileños en Belo Horizonte, por lo que los del City Group necesitan un milagro para acceder a la final.

En este contexto, mientras se define al otro finalista, lo que ya está definido es el día y la sede del acontecimiento que confirmará al nuevo campeón de la Copa Sudamericana: será en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia, el próximo sábado 21 de noviembre.

El horario, por ahora, sigue sin confirmarse, pero los recientes escenarios de final internacional se dieron por la tarde.

De esta manera, si el equipo de Rodolfo Arruabarrena avanza esta noche en Río de Janeiro, ya sabe que le espera un duelo de alto voltaje frente al conjunto de Eduardo Domínguez, salvo que City Torque dé vuelta la situación y se meta en la final.

El cuadro de la Copa Sudamericana

Lautaro Tiburzio
Lautaro Tiburzio
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones