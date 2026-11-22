Lo ganó todo con el Xeneize y siguió de cerca al equipo de Arruabarrena en la conquista en Barranquilla.

En Barranquilla, Boca Juniors cortó la sequía de 18 años sin títulos internacionales al vencer a Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana 2026. Así, el Xeneize reforzó su vínculo con el pueblo colombiano, que se puso la azul y oro y alentó por el club en el que sus compatriotas brillaron bajo las órdenes de Carlos Bianchi a principios de este siglo.

Una de las caras más visibles de esta relación entre Boca y Colombia es nada menos que Óscar Córdoba. El ídolo del club de la Ribera estuvo presente durante la final al ejercer como comentarista en ESPN. Incluso, se dio el lujo de compartir un momento especial con los hinchas.

Es que, durante el sábado de la final en Barranquilla, el exarquero subió a la tribuna en donde estaba La 12 y alentó un rato al Xeneize bajo el rayo de sol de la costa colombiana.

💙💛💙 OSCAR CÓRDOBA CON EL JUGADOR NÚMERO 12 EN LA TRIBUNA DEL METROPOLITANO. pic.twitter.com/aziTZrw3is — Boca Juniors – La12Tuittera (@la12tuittera) November 22, 2026

“Felicidad… Hoy cumplí el sueño que siempre quería. Me metí en La 12. La disfruté como si fuera uno más. Ya lo logré como jugador, como comentarista y me metí como hincha de La 12”, contó Córdoba a La Red.

ÓSCAR CÓRDOBA, A PURO CANTO EN 'LA 12' 🗣️🟡🔵



Multicampeón con Boca Juniors 🏆 y considerado como uno de los mejores arqueros de la institución 🧤, el exarquero colombiano 🇨🇴 estuvo con la barra del 'Xeneize' 🇦🇷 en la previa de la final de la Copa Sudamericana ⚽️ contra Atlético… pic.twitter.com/kQz8NM8Qs5 — Gol Caracol (@GolCaracol) November 21, 2026

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Y aprovechó para elogiar el trabajo de Rodolfo Arruabarrena, su excompañero en aquel equipo dorado de Bianchi: “Muy sólido. Se ve que es un técnico que conoce la interna de Boca, conoce a los jugadores y va a darle muchos éxitos a Boca”.

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