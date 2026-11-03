Óscar Córdoba reveló por qué Leandro Paredes ya es ídolo de Boca: “Se nota”

El histórico arquero del Xeneize reconoció al campeón del mundo y lo diferenció del resto del plantel.

Desde su regreso de Europa y como campeón del mundo, Leandro Paredes se convirtió en el gran líder que le hacía falta a Boca Juniors. El capitán del Xeneize empuja al equipo en un excelente semestre en el que aún falta coronar con títulos, con 4 frentes abiertos.

El próximo sábado, ante Defensa y Justicia, Paredes tendrá la oportunidad de consagrarse en el club de la Ribera como Campeón de Liga, lo que sería su primera estrella en la institución con protagonismo en el equipo. Es que ya había ganado dos títulos en su primer ciclo, aunque con participaciones esporádicas, en los primeros pasos de su carrera.

Al respecto, Óscar Córdoba no tuvo dudas y ya le puso el mote de ‘ídolo’ al volante de la Selección Argentina. En diálogo con ESPN F90, el histórico arquero de Boca explicó las razones para darle ese lugar al actual capitán.

“Paredes ya es ídolo de Boca. Sin ganar títulos es ídolo. Se nota que maneja al equipo y la gente lo reconoce. El resto sí tienen que ganar”, diferenció Córdoba sobre la actualidad del surgido del Xeneize y el resto de sus compañeros.

"PAREDES YA ES ÍDOLO DE BOCA"



¿Coincidís con Óscar Córdoba?



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Además de la chance de finalizar en lo más alto de la Tabla Anual sumando un título, Boca tiene otras tres competencias por definir: la Copa Sudamericana, la Copa Argentina y el Torneo Clausura. Todo está por definirse para los del Vasco Arruabarrena.

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Óscar Córdoba volvió a destacar el trabajo de Álvaro Montero

Anteriormente, Córdoba ya había resaltado la calidad de Montero bajo los tres palos. Ahora, profundizó al respecto: “Veo un arquero en buen nivel, despegó dudas. Desde la confianza del arquero el equipo fue creciendo. Lo conozco de Colombia. En Tolima ya era un gran arquero. Luego pasa a Millonarios y tuvo la mejor temporada sin recibir un gol y luego en Vélez le toca bancársela y se queda con el puesto”.

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