Sebastián Villa dejó de ser futbolista de Boca formalmente. El veredicto de la justicia argentina, declarándolo como culpable por violencia de género tras la denuncia de su expareja Daniela Cortés, obligó al Xeneize a separarlo del plantel profesional y el colombiano decidió darse por agente libre. Después de varios meses de incertidumbre, el delantero firmó con el Beroe de Bulgaria y está listo para comenzar una nueva etapa.

Si bien hay cuestiones legales a pulir, motivo por el cual el Xeneize lo denunciará ante la FIFA por la forma en la que el jugador se marchó teniendo contrato con el club, el Beroe decidió presentar a Sebastián Villa de manera formal en una conferencia de prensa y dio por iniciado su nuevo ciclo en Europa.

Fue allí cuando, para cerrar un capítulo en su carrera profesional, el colombiano decidió hacer un posteo en sus redes sociales con un mensaje directo a toda la hinchada de Boca.

“Gracias infinitas a todos los hinchas de Boca que me quieren y me apoyan , siempre los voy a llevar en mi corazón. Siempre voy a desear lo mejor del mundo al club Boca Junios dejé hasta la última gota de sudor aún teniendo mi cabeza hecha pedazos, nunca deje de representar estos colores como se tienen que representar. Siempre voy a llevar en mi corazón a los verdaderos bosteros“, dice la parte final del comunicado que hizo el jugador en Instagram.

Sebastián Villa vía Instagram.