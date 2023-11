Tras poco más de cinco meses sin disputar minutos en cancha como futbolista de Boca debido a que fue declarado culpable en la causa por violencia de género y desde el Xeneize prescindieron de sus servicios, Sebastián Villa dejó el club y, pese a tener contrato vigente, el colombiano firmó un nuevo vínculo con un inesperado equipo en las últimas horas.

En concreto, el Beroe Stara Zagora de la liga de Bulgaria se hizo con los servicios de Sebastián Villa y este miércoles se hizo oficial su arribo. El club de la ciudad de Stara Zagora posee la particularidad de tener a un Presidente, un DT y diez futbolistas argentinos, además de una extensa lista de jugadores sudamericanos en donde ahora se sumará el extremo de 27 años de último paso deportivo por Boca.

Según pudo saber Bolavip, el Beroe Stara Zagora tiene un amplio espectro de irregularidades en el club y con el plantel profesional, ya que, arrastra deudas en los contratos de los jugadores, que han dejado de entrenar en varias ocasiones por falta de pago, y también existen problemas administrativos producto de la escasez de personal que tiene el club. Sin ir más lejos, en algún partido de visitante los futbolistas tuvieron que ir en sus autos de personales por falta de transporte por parte del club.

De hecho, el ex DT argentino Gustavo Aragolaza, quien renunció hace un mes del Beroe por “diferencias con el Presidente”, expresó que la institución posee “poca organización”, lo cual va a tono con la cuestión financiera y económica que allegados al club le manifestaron a Bolavip. El dirigente en cuestión es el también argentino Hernán Banato, quien se hizo cargo del club este año.

Esta es una de las cuestiones por las que Sebastián Villa no puede debutar en el club, ya que el colombiano no tiene pasaporte europeo y se necesita un permiso de trabajo, pero para poder solicitarlo, es necesario saldar deudas pendientes puertas adentro. Hasta que no esté solucionado esto, Villa no podrá jugar para el Beroe.

Y la cuestión no queda allí, ya que si se habla del jugador colombiano con pasado en Boca y Deportes Tolima, la controversia siempre se encuentra a la orden del día.

Es que además de las complicaciones futbolísticas en este polémico arribo de Sebastián Villa al Beroe, su situación judicial en Argentina tampoco es una cuestión menor, ya que el extremo de 27 años posee una causa abierta y a pocas semanas se someterse a juicio oral bajo el catálogo de abuso sexual con acceso carnal en donde se expone a una pena de 15 años de prisión.

Y como ya es de público conocimiento, el colombiano ya tiene una sentencia firme por una primera causa en su contra, en donde Daniela Cortés -su ex pareja- lo denunció por violencia de género en 2020. En junio de este 2023, se confirmó su culpabilidad en el hecho y recibió una pena de dos años y un mes de manera excarcelable. Aún así, desde el club búlgaro decidieron ficharlo.

¿Qué sucederá con su situación judicial entonces?

En exclusiva con Bolavip, el abogado del futbolista colombiano, Martín Apolo, sentenció que su causa abierta en donde se lo acusa de abuso sexual con acceso carnal no repercute “en nada” respecto a su llegada a Beroe Stara Zagora, ya que Villa “tiene derecho a trabajar como todo el mundo y cuando tenga que venir (al juicio), vendrá”.

Respecto a la causa en la que ya se lo declaró culpable por violencia de género, el letrado ligado al caso de Sebastián Villa manifestó que tampoco afecta a su contratación en Bulgaria. Curiosamente, la historia del colombiano y las problemáticas respecto a su arribo a Beroe aún guardan un capítulo más, esta vez vinculado con Boca.

Boca demandará a Villa y a Beroe ante la FIFA

El cuadro de la Ribera aún es dueño de su pase debido a que Sebastián Villa firmó su contrato hasta diciembre del 2024, por lo que debía seguir ligado a Boca hasta esa fecha a menos que se efectúe un traspaso o una cesión. Desde que se confirmó su responsabilidad en la causa que lo declaró culpable por violencia de género contra su ex pareja, en el Xeneize dejaron de tenerlo en cuenta pero se le siguió pagando el contrato para evitar problemas legales.

Pese a esta situación, Villa se presentó al Beroe Stara Zagora como agente libre y firmó un nuevo contrato con el club bulgaro. Sin embargo, según pudo conocer Bolavip, Boca desconocerá esta declaración de Villa de considerarse dueño de su pase y no solo se generará que no pueda jugar allí, ya que el Xeneize no va a mandar el transfer correspondiente para que se efectúe su arribo, sino que se iniciará una demanda a la FIFA en donde Boca presentará el contrato de Villa que tiene firmado hasta diciembre de 2024.

Por ende, si FIFA da la razón al club de la Ribera, Beroe deberá adquirir el pase del colombiano o gestionar una cesión. De lo contrario, su contrato allí quedará obsoleto.

¿Cuánto dinero reclama Boca por el pase de Villa?

Según el periodista César Merlo, Boca pide 5 millones de euros debido a que es la cotización que tiene el colombiano por su pase desde que fue marginado por el club de la Ribera tras conocerse la culpabilidad en el juicio en su contra por violencia de género. El reclamo de Boca va para ambas partes -Villa y el Beroe- y afirma que, para que se haga efectiva su contratación en Bulgaria, una de las dos partes o ambas en conjunto deberán abonar al Xeneize el monto demandado.

Sin embargo, en la Ribera también elaboraron otra cuestión, y es que en caso que no quieran abonar dicho monto para que se efectúe el traspaso, Beroe y/o Villa deberán pagarle a Boca 1.191.000 dólares, que es lo correspondiente a lo que le resta recibir de contrato el colombiano en la institución boquense.