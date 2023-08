A Márcico no le preocupa la lesión de Barco para la revancha con Racing: "Solo juega bien en La Bombonera"

En Boca hay preocupación por la lesión muscular que obligó a Valentín Barco a dejar la cancha cuando se llevaban disputados nada más que tres minutos del duelo ante Racing que se disputó en La Bombonera, por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

También hay optimismo, porque pasados tan solo dos días de aquel encuentro El Colo se entrenó a doble turno, con serias intenciones de poder dar el presente el próximo miércoles en El Cilindro de Avellaneda, cuando el Xeneize dispute el partido de mayor trascendencia en lo que va del año.

Barco tiene una lesión en el músculo psoas ilíaco izquierdo, diagnosticado como desgarro de grado uno o dos. Para acelerar la recuperación está haciendo trabajos de fisiokinesioterapia a los que ha respondido de muy buena manera. Y aunque en el cuerpo técnico creen que será prácticamente imposible que llegue en condiciones de jugar, no lo han descartado de plano.

Quien no parece preocuparse demasiado por que El Colo pueda perderse la revancha ante Racing es Alberto Márcico, exjugador de Boca que con anterioridad ya había expresado que se lo está sobrevalorando como futbolista.

“No me preocupa que Barco no llegue a la revancha. Solo juega bien en La Bombonera”, expresó el Beto en diálogo con Boca de Selección, haciendo una lectura que no coincide con la de la amplia mayoría de los hinchas del Xeneize.

¿Cuándo es la revancha entre Boca y Racing?

Racing Club y Boca Juniors volverán a verse las caras el próximo miércoles 30 de agosto a las 21:30 en el Cilindro de Avellaneda. Allí se definirá el clasificado a las semifinales, que probablemente enfrentará a Palmeiras (le ganó 4 a 0 la ida a Deportivo Pereira en Colombia).

¿Dónde ver la revancha entre Boca y Racing?

Todos los partidos de la Copa Libertadores de América se pueden ver en vivo y en directo por la plataforma Star+.