“Lo voy a decir porque no tengo problema. Me dijo: ‘Ganaste 4 Libertadores al pedo'”, soltó Sebastián Battaglia poco más de dos años después de haber separado a Agustín Almendra cuando era DT de Boca. Ese episodio marcó un antes y un después en la vida del jugador, que no volvió a jugar un partido oficial en el Xeneize y tuvo que esperar un año y medio para irse a Racing.

La frase dio que hablar, sobre todo por lo ambiguo de usar las 4 copas ganadas por el ídolo para cuestionarlo. Sin embargo, todo tiene un por qué y un contexto que le da sentido a lo que dijo el futbolista, que en ese momento tenía 22 años recién cumplidos.

La explicación de la frase de Almendra

Almendra estaba molesto por las decisiones del entrenador con el armado del XI. El jugador había comenzado la pretemporada siendo titular, pero se lesionó el tobillo en el primer partido. Cuando volvió, Seba le siguió dando rodaje a otros volantes y al pibe no le gustó nada.

En concreto, Agustín corría por detrás de Campuzano, Pol Fernández, Rolón, Ramírez, Medina y el Pulpo González. El jugador estaba convencido de que al entrenador le armaban el equipo desde arriba y explotó luego de que lo pusieran a jugar para los suplentes en una práctica.

“Como jugador ganaste todo, pero como DT sos un desastre”, fue lo primero que tiró el jugador en su catarsis en plena práctica. Después, llegó la referencia a las Libertadores, que tenía más que ver con que su exitosa carrera como futbolista no le sirvió para ser un buen entrenador. En ese mismo semestre, Boca ganó la Copa de la Liga, clasificó a la Libertadores 2023 y quedó primero de su grupo en la edición 2022.

El ciclo de Battaglia como entrenador de Boca

Battaglia no llegó a cumplir un año como entrenador de Boca, teniendo en cuenta que asumió en agosto de 2021 tras la salida de Miguel Ángel Russo y fue despedido en julio de 2022. Su ciclo duró 55 partidos, con 32 victorias, 12 empates y 11 derrotas.

Además, bajo su gestión se lograron dos títulos: la Copa Argentina 2021 y la Copa de la Liga 2022. Su salida fue tras la tempranera eliminación por penales ante Corinthians, en octavos de final de la copa.