Alarmas en Boca: se lesionó Alan Velasco y es baja para visitar a Estudiantes

En la victoria por 1 a 0 frente a Deportivo Riestra por la primera fecha del Torneo Apertura, se encendieron las alarmas en Boca debido a que Alan Velasco, quien fue titular, tuvo que ser reemplazado por Brian Aguirre en el segundo tiempo a causa de una molestia en su rodilla.

Según pudo saber Bolavip, este lunes el volante ofensivo se realizó estudios para conocer el grado de la lesión. De esta manera, quedó confirmada su baja para visitar a Estudiantes en La Plata por la segunda fecha del certamen, y Úbeda deberá definir quién será su reemplazante.

Como consecuencia de esto, en caso de que siga en el club Aguirre podría reemplazarlo como extremo por la banda derecha, mientras que la segunda opción es Kevin Zenón, ya que Carlos Palacios también estará ausente a causa de una sinovitis en la rodilla derecha.

Esta es la tercera lesión que sufre el volante ofensivo desde su llegada al club hace un año. En 2025, padeció de un esguince de tobillo y de una distorsión de la banda lateral de la rodilla, por lo que estuvo fuera de las canchas por casi tres meses y se perdió un total de 11 partidos.

Por otro lado, ante la ausencia de Velasco, Úbeda decidió convocar a los entrenamientos del primer equipo a Gonzalo Gelini, extremo zurdo de 19 años que días atrás firmó su primer contrato como profesional y que durante 2025 rotó entre la Reserva y la Cuarta División, para tener una variante más en la ofensiva.

Los jugadores de Boca que se pierden el partido contra Estudiantes

Por la segunda fecha del Apertura, Boca visitará a Estudiantes en La Plata e irá con un plantel diezmado a causa de las lesiones. Más allá de la ya mencionada de Alan Velasco, hay otros cinco futbolistas que no estarán a disposición del entrenador Claudio Úbeda.

Los mismos son Edinson Cavani, Miguel Merentiel, Milton Giménez, Carlos Palacios y Rodrigo Battaglia. Los primeros cuatro siguen recuperándose de sus respectivas lesiones, mientras que el último tendrá que ser operado, por lo que será baja durante el primer semestre del año.

Además, Úbeda estará atento a la situación de Lucas Janson. El delantero que jugó de 9 en la victoria ante Deportivo Riestra también salió por una molestia física y es por eso que será evaluado en los siguientes entrenamientos con el fin de saber si podrán contar con él para visitar al Pincha.

