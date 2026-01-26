Santiago Ascacibar fue -y sigue siendo- una de las figuras de este mercado de pases. Mientras se definía el Clausura 2025 y el Trofeo de Campeones, todo indicaba que su camino seguiría en River, pero el Millonario aceleró por otros dos volantes y todo quedó en la nada. En los últimos días, casi sobre el cierre del libro de pases, apareció Boca con la intención de llevárselo.

Estudiantes debe desprenderse de algunos jugadores con salarios importantes y el Ruso es uno de ellos. En Boca iniciaron conversaciones formales en los últimos días y ofrecieron dinero a cambio de su pase. Estudiantes rechazó la oferta y pretende que se involucre a Brian Aguirre en la negociación.

En Boca no ven con malos ojos desprenderse a préstamo de Brian Aguirre, un jugador que no suma muchos minutos y podría hacerlo en Estudiantes. La cuestión es que, según pudo saber Bolavip, Aguirre no está para nada convencido de pasar al Pincha y eso podría trabar la llegada de Ascacibar al Xeneize.

¿Cómo podría destrabarse la llegada de Ascacibar?

En Boca buscarán que Brian Aguirre acepte pasar a Estudiantes de La Plata, indicarán que es una buena oportunidad para que gane rodaje y vuelva con más experiencia al club. De no lograrlo, la única manera que existe es que el Xeneize desembolse más dinero y eso le permita al Pincha salir a buscar un extremo.

Los números de Aguirre en Boca

Brian Aguirre llegó a Boca a mediados de 2024 a cambio de 5 millones de dólares y desde entonces nunca logró ganarse la titularidad. Así y todo, el extremo acumula 38 encuentros jugados en los que marcó cuatro goles y brindó cuatro asistencias. Cabe recordar que Aguirre tiene contrato con el club hasta diciembre de 2028.

Ascacibar, presente en la práctica de Estudiantes

Este lunes por la mañana, Santiago Ascacibar llegó a primera hora al entrenamiento de Estudiantes que se desarrolla en Uno. Habrá que ver si el Ruso se entrena con normalidad o si lo hace de manera diferenciada ante el posible traspaso a Boca. Un detalle no menor es que el Pincha y el Xeneize se verán las caras el próximo miércoles desde las 22.15 por la segunda fecha de la Zona A del Torneo Apertura.

