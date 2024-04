Fue otra noche copera que Boca se amarga por un penal de Darío Benedetto. Alguien tiene que hablar con Pipa. Riquelme, Diego Martínez, Cavani y decirle que no patee más penales.

Lo de Corinthians está muy fresco, fue en 2022, cuando Boca quedó afuera de la Copa Libertadores en octavos de final en La Bombonera por dos penales que erró Benedetto, uno en el palo y otro en tribuna de la 12.

¿Para qué, Pipa? Para qué exponerte. Todos sabemos que sos crack, que tenés huevos, que sos el capitán, que te la bancás, que vas al frente, que sos uno de los 20 máximos goleadores de Boca, pero con los penales basta, por un tiempo basta. No patees más penales. Que los patee otro.

Saliendo de Benedetto, me gustó el Boca de Martínez. Ya es la tercera vez que me pasa esto porque me gustó contra Racing, contra San lorenzo y ahora. Es verdad, los equipos bolivianos son tan flojos que no te ganan ni en la altura, pero Boca jugó bien.

El equipo creó situaciones de gol, Brey atajó una barbaridad, el famoso arquero del futuro se destacó en un partido importante. Martínez empieza a armar un buen proyecto futbolístico para Boca.

Obviamente, lo tiene que concretar, pero Boca, después de mucho tiempo empieza a jugar bien y eso no es poco.