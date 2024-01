Después de su llamativa renuncia, a pocas horas de haber perdido la final de la CONMEBOL Libertadores con Boca, Jorge Almirón encontró rápidamente su próximo destino como entrenador en el fútbol chileno tras convertirse en el nuevo DT del Colo-Colo.

Lógicamente, en el nuevo proceso que inicia el Cacique en 2023 se está poniendo mucha atención en los refuerzos que podrían unirse a los Albos y en las últimas horas se puso sobre la mesa el nombre de Darío Benedetto, delantero y referente del Xeneize.

La información la propinaron desde DSports Chile. “Desde Colo-Colo podrían investigar la situación del Pipa Benedetto. En Boca no es titular. Ahí están Merentiel y Cavani”, soltó el conductor Pablo Flamm para la sorpresa de todo el panel que compone el programa.

El principal factor que invita a pensar en una posible salida de Benedetto en Boca pasa por la falta de rodaje que arrastra el delantero en el último tiempo, curiosamente bajo el mando de Jorge Almirón. ¿Qué hace creer que el DT ahora le dará los minutos que no le dio en el Xeneize?

La contundente postura de Benedetto

Desde hace varios meses que existen los rumores que vinculan a Benedetto con una salida de Boca. Suenan destinos como Brasil, Chile, México y Estados Unidos, pero al club todavía no le llegó ninguna oferta. ¿Cómo sigue esta novela?

Lo único cierto, en palabras del propio Pipa, es que el ex Elche no vestirá otra camiseta en la parte sur del continente que no sea la azul y oro. “Ante rumores de los mismos de siempre, en el único club de Sudamérica que juego es en el más grande!!! Hablen de mis vacaciones”, escribió Benedetto en sus redes sociales cuando comenzaron los rumores de salida.

Esto quiere decir que la opción de mudarse al Colo-Colo que dirige Jorge Almirón son mínimas, tanto por antecedente con el DT como por lo expresado por el jugador en Instagram. En caso de que Benedetto decida irse, probablemente estudiará clubes de la Liga MX y la MLS.