Andrés Ibarra, contundente sobre una posible intervención en Boca si no hay elecciones

Tras la suspensión inicial de las elecciones, que iban a tener lugar el pasado 3 de diciembre en La Bombonera, en Boca se vive una semana clave. La Cámara dará su fallo sobre la cancelación de las mismas entre este martes y miércoles, entonces sabremos si los comicios se podrán llevar a cabo este domingo.

No obstante, Andrés Ibarra, líder de la oposición, dio a conocer la postura de su partido en caso de que las elecciones no puedan desarrollarse antes de finalizar el año: “Si no se vota, aceptaremos que continúe el oficialismo”, reveló el principal rival de Juan Román Riquelme.

Ibarra habló con el medio partidario Boca de Selección en Radio Del Plata, donde se refirió a los pasacalles que aparecieron en las inmediaciones de La Bombonera con mensajes en su contra. “Quiero ser contundente y claro para que se reproduzca en todos lados y el hincha de Boca sepa la postura de la oposición”, anticipó Ibarra, antes de dar a conocerla. “En primer lugar, quisimos votar el 3, y queremos votar el 17”, afirmó, y agregó: “No se pudo votar porque el oficialismo no corrigió el padrón”.

Ibarra prosiguió en sus declaraciones, completando su idea: “En segundo [lugar], queremos votar cuanto antes porque tenemos la mejor propuesta para los socios. Si esto no se puede dar, por supuesto que aceptaremos que continúe el oficialismo, hasta que se vote, de la manera en la que lo vienen haciendo, que desde nuestro punto de vista es muy deficiente”, completó.

Los pasacalles contra la oposición

La puerta principal de La Bombonera amaneció con dos carteles en los que se podía leer claros mensajes contra la oposición. Algunos de los más de 100 mil hinchas Xeneizes colgaron pasacalles con los mensajes: “El club es de los socios” y “no a la intervención”.

Estos carteles acompañan las declaraciones de Riquelme, quien en los últimos días comentó que: “Mauricio Macri quiere intervenir el club. Cuándo te levantas y te lavas la cara, tenés que pensar que Mauricio Macri quiere intervenir el club. Y así repetirlo cada día”.

Cuándo dará su resolución la Cámara

La Cámara que dispuso la cautelar por la cual se suspendieron los comicios en Boca tomará esta semana la decisión final sobre la realización o no de los mismos este fin de semana.

En este caso, la Cámara Civil tendrá como única potestad la capacidad de anular o no el fallo del pasado 28 de noviembre, por el cual se cancelaron las elecciones en Boca Juniors.

A partir de allí será recién cuando se sepa cómo se proseguirá con el tema. En caso de un fallo que revoque la cautelar, los comicios tendrían lugar este mismo domingo, pero si la decisión es la opuesta, todo podría retrasarse varios meses más.