Pasaron meses de las últimas elecciones en Boca, pero continúa el fuego cruzado entre Juan Román Riquelme y Andrés Ibarra. El último candidato a presidente de la oposición, en diálogo con Toti Pasman en Radio La Red, se refirió a la posibilidad de ser sancionado por decisión del 10.

“No hay ninguna chance, ni ningún motivo para que nos saque el carnet“, sentenció Ibarra, en referencia a los dichos de Riquelme, que había confirmado que pidió “que miren a ver si pueden tener alguna sanción, porque la postergación fue por todas la maldades”.

“Aprendió bien el relato Román; es increíble cómo da vuelta la historia. Lo que salimos a defender a los socios, que conocen el reglamento, lo saben los adherentes. Esta gente lo que hizo fue generar al rededor de 13 mil casos, que fueron adherentes y a las 3 horas los hicieron activos”, soltó el titular de la oposición.

El presente futbolístico de Boca, según Ibarra

“Pasando a lo futbolístico, todavía Boca no encontró una línea de juego, cambiamos permanentemente”, aseguró Ibarra sobre el presente de los dirigidos por Diego Martínez. “Boca viene flojito futbolísticamente“, remarcó.

Además, en referencia al último sorteo de CONMEBOL, fue claro: “La Sudamericana es un premio consuelo; el mismo Riquelme dijo que una Copa Libertadores valía 10 torneos locales”.

Qué había dicho Riquelme sobre sancionar a Ibarra y Macri

“Todos nos dimos cuenta que esta gente lastimó mucho a nuestro club y a nuestros hinchas. Hablando como hincha, no podés hacer tanta maldad. Hicieron todas las trampas posibles: falsificaron firmas, salieron en la tele a decir que hay 10 mil que no tienen que votar, todo lo que han hecho es muy triste y lo más grave, que le faltaron el respeto a sus propios votantes al no haber ido a votar“, lanzó el presidente en D Sports.

Y anunció: “Como presidente del club he pedido que miren a ver si pueden tener alguna sanción, porque la postergación fue por todas la maldades. Porque si hiciste todo eso no podes ser hincha de nuestro club. Entonces hay que analizar si sos merecedor de ser socio de nuestro club“.