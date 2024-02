A una semana exacta para que se dé el inicio de la primera edición del 2024 del Superclásico, tanto Boca como River palpitarán la previa del encuentro entre sí con dos partidos que pueden resultar muy importantes a nivel anímico para afrontar el duelo del próximo domingo 25 de febrero en el Monumental.

Además, tanto Martín Demichelis como Diego Martínez probarán, ante Banfield y Lanús respectivamente, las últimas cartas dentro de un partido oficial antes de verse las caras por primera vez en siete días. En este sentido, por el lado de Boca, el entrenador pondrá de arranque a un “tapado” que, en caso de tener un buen rendimiento, podría ganarse su lugar como titular ante River.

El futbolista en cuestión es Marcelo Saracchi, quien comenzó la temporada ocupando la titularidad en el lateral izquierdo por encima de Frank Fabra. Sin embargo, sufrió una lesión muscular en la pretemporada y pudo ver minutos nuevamente ante Central Córdoba, ingresando desde el banco por Lautaro Blanco, flamante refuerzo del último mercado de pases en la Ribera.

Para dar rodaje y descanso respectivo a ambos jugadores, y en paralelo comprobar si el dueño del puesto será Saracchi o el ex Elche, Diego Martínez decantó por utilizar al uruguayo en la previa del Superclásico. El rendimiento de Blanco dejó satisfecho al DT pero decidió que no juegue para disminuir cargas y para evaluar al ex Leipzig y Levante antes de enfrentar al eterno rival. En caso de tener un buen partido ante Lanús, este domingo a las 21:30, Marcelo Saracchi corre con serias chances de ser titular en el Monumental.

Fabra, el tercer lateral en consideración

El colombiano perdió mucho terreno con el arribo de Diego Martínez. Es que desde que Lautaro Blanco llegó a Boca como refuerzo, Fabra no ha vuelto a ser titular e incluso, en la última fecha, con el regreso de Marcelo Saracchi de su lesión muscular, el ex Deportivo Cali se quedó sentado en el banco de suplentes los 90 minutos. Cuando Blanco tuvo gestos de desgaste físico, quien vio minutos fue el uruguayo.

Así, quedó marcado que Frank Fabra, hoy por hoy, corre detrás de Lautaro Blanco y Marcelo Saracchi en la consideración para el lateral izquierdo de Boca.

El XI de Boca para enfrentar a Lanús

Diego Martínez paró un XI inicial con tres cambios respecto a lo que fue el triunfo de Boca ante Central Córdoba. Así, pensando en Lanús, el DT ensayó con estos nombres desde el arranque: Sergio Romero; Luis Advíncula, Cristian Lema, Nicolás Figal, Marcelo Saracchi; Cristian Medina, Jorman Campuzano, Equi Fernández, Kevin Zenón; Miguel Merentiel y Lucas Janson.