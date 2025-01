La noticia que sacudió al plantel profesional de Boca en medio de la pretemporada tiene que ver con la salud de Sergio Romero, quien deberá someterse a una nueva intervención quirúrgica en su rodilla antes del inicio del calendario oficial.

La operación, que constará de una limpieza en la zona, lo dejará a Chiquito marginado de las canchas al menos por dos meses. Por ese motivo, Fernando Gago se hizo cargo de la situación en medio del mercado de pases y fue claro con el Consejo de Fútbol: quiere otro arquero para competir con Leandro Brey y Javier García.

De esta forma, a la dirigencia xeneize se le suma un nuevo pedido para seguir trayendo incorporaciones al plantel luego de abrochar los arribos de Carlos Palacios (Colo-Colo) y Ayrton Costa (Royal Antwerp). Cabe destacar que todavía no hay gestiones por un arquero, pero sí nombres sobre la mesa.

Entre los futbolistas de interés para Boca se encuentra Washington Aguerre, que tiene 31 años y acaba de salir libre de Peñarol luego de ser una de las piezas claves del equipo uruguayo en este año durante el ciclo en el que se alcanzaron las semifinales de la Copa Libertadores.

Washington Aguerre tiene 31 años y quedó libre en Peñarol.

Otros nombres que son del gusto del Consejo de Fútbol son Rodrigo Rey, figura de Independiente en la temporada, Walter Benítez, campeón con PSV, y Santiago Mele, el uruguayo que se ha destacado en Junior de Barranquilla. No obstante, al considerar que el puesto se verá debilitado por algunos meses, las pretensiones en el mercado no son las mismas que antes.

Qué tiene Chiquito Romero en la rodilla

La operación a la que será sometido Sergio Romero es similar a la que atravesó antes del Mundial de Rusia 2018 y en el período previo a su llegada a Boca, por lo que no es un procedimiento desconocido para el experimentado arquero.

La última vez pasó por las manos del doctor Batista, quien le realizó una artroscopia para limpiarle la zona tras una intervención meniscal. A partir de ese entonces, a mediados de 2022, comenzó una recuperación que lo dejó jugar sin problemas durante el resto de su estadía en La Boca.

“Cuando en Boca entraron y vieron todo, se dieron cuenta de que las cosas no estaban del todo bien. Yo soy sincero: si esto no andaba y no me recuperaba, devolvía el sueldo y me iba a mi casa. A los dos meses tocó que se desprenda otro pedacito. Batista lo vio, me dijo que me quede tranquilo y que iba a ser el arquero cuando me recuperara. Hoy, la rodilla está 9 puntos y no tiene problemas”, contó tiempo después. Ahora, el procedimiento deberá repetirse.

