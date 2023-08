Más allá de tratarse de la definición de la serie de octavos de final de Copa Libertadores, el partido que Boca disputó ante Nacional en La Bombonera tuvo muchos otros condimentos especiales: el estreno de Edinson Cavani, la despedida de Alan Varela y la vuelta a la titularidad de Marcos Rojo.

En ese sentido, si se tiene en cuenta que el Xeneize había vuelto de Uruguay con un empate en la ida, el escenario estaba planteado para que se viva una fiesta en la que el equipo que conduce Jorge Almirón pudiera resolver con autoridad su boleto a la siguiente instancia.

No sucedió así. Boca dejó escapar en dos ocasiones la ventaja que había tomado en el marcador, Edinson Cavani no estuvo firme en la definición y hubo que recurrir a los penales para avanzar, en buena medida porque Sergio Romero se hizo gigante y tapó dos.

A la alegría por la clasificación, un importante grupo de hinchas la combinaron con cierto fastidio por algunas de las decisiones que había tomado el entrenador tanto en el modo de plantear el partido de inicio como por algunas de las modificaciones que realizó en el transcurso del mismo.

“Por respeto a Bianchi, nunca mas lo comparen con el burro impresentable de Almirón. Por favor, no lo hagan nunca mas”, escribió un hincha en Twitter. “Los que justificaban ir a refugiarse en Uruguay, ahora que dicen? Está bien el empate acá? La idea de Almirón era ir a los penales? Déjense de joder, no sean ciegos y dense cuenta que Almirón no es DT para Boca“, protestó otro. “Sos un DT para un equipo diminuto, no para Boca”, se quejó uno más. “El DT superofensivo tiró solito el equipo atrás. Enorme le queda el puesto”, lo sentenció otro.

¿Quién será el rival de Boca en cuartos de final de la Libertadores?

Clasificado ya a los cuartos de final de la Copa Libertadores, Boca enfrentará en dicha instancia al ganador de la serie que esta misma noche decidirán Racing y Atlético Nacional de Medellín en el Cilindro de Avellaneda, con ventaja para el equipo colombiano que se impuso 4-2 en la ida.

¿Dónde ver los partidos de Boca Juniors en vivo?

Los encuentros de Boca Juniors en la Copa Libertadores de América se pueden disfrutar en vivo por la plataforma Star+.