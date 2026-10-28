El atacante del Xeneize empató parcialmente el partido en lo que terminaría siendo derrota ante Ajax.

Boca Juniors perdió por 2-1 ante Ajax en Fort Lauderdale y quedó eliminado de la Messi Cup en los cuartos de final. No obstante, uno de los juveniles del Xeneize convirtió el mejor gol del torneo hasta el momento.

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Se trata de Benjamín Di Risio. Este joven futbolista categoría 2011, oriundo de José C. Paz, se despachó con un golazo de chilena para empatar el encuentro parcialmente a los 41 minutos.

Lastimosamente para él, Rijsenburg le devolvió la ventaja a Ajax a los 55 minutos y el marcador no se volvió a mover. De esta manera, Boca fue eliminado y el equipo de Amsterdam enfrentará a Palmeiras por un lugar en la gran final. La otra semifinal de la Copa Oro la disputarán River y Atlético de Madrid.

Así fue el golazo de chilena de Benjamín Di Risio

¡BENJAMÍN MIGUEL DI RISIO Y EL GOL DE SU VIDA! Chilena espectacular para Boca ante Ajax y candidatazo para ser el mejor gol de la Messi Cup.



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El cuadro de semifinales de la Messi Cup

River vs. Atlético de Madrid

Palmeiras vs. Ajax

Cuadro de semifinlaes de la Messi Cup 2026 (Foto: messicup.com)