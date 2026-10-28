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Benjamín Di Risio, juvenil de Boca, hizo un golazo de chilena en la Messi Cup

El atacante del Xeneize empató parcialmente el partido en lo que terminaría siendo derrota ante Ajax.

Benjamín Di Risio hizo un golazo de chilena ante Ajax
© Foto: captura de la transmisiónBenjamín Di Risio hizo un golazo de chilena ante Ajax

Boca Juniors perdió por 2-1 ante Ajax en Fort Lauderdale y quedó eliminado de la Messi Cup en los cuartos de final. No obstante, uno de los juveniles del Xeneize convirtió el mejor gol del torneo hasta el momento.

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Se trata de Benjamín Di Risio. Este joven futbolista categoría 2011, oriundo de José C. Paz, se despachó con un golazo de chilena para empatar el encuentro parcialmente a los 41 minutos.

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Lastimosamente para él, Rijsenburg le devolvió la ventaja a Ajax a los 55 minutos y el marcador no se volvió a mover. De esta manera, Boca fue eliminado y el equipo de Amsterdam enfrentará a Palmeiras por un lugar en la gran final. La otra semifinal de la Copa Oro la disputarán River y Atlético de Madrid.

Así fue el golazo de chilena de Benjamín Di Risio

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  • River vs. Atlético de Madrid
  • Palmeiras vs. Ajax
Cuadro de semifinlaes de la Messi Cup 2026 (Foto: messicup.com)

Cuadro de semifinlaes de la Messi Cup 2026 (Foto: messicup.com)

Leandro Barraza
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