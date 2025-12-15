Tras su partido vs. Atlético de Madrid, en España comparan a Bruno Cabral con Julián Alvarez

River se coronó en la Messi Cup. El torneo Sub 15 que se llevó a cabo entre el 9 y el 14 de diciembre y que reunió no solo al conjunto millonario y a Newell’s Old Boys, sino a otras grandes instituciones como el Chelsea, Manchester City, Inter de Milán, FC Barcelona, Atlético de Madrid y, por supuesto, el Inter Miami, que cedió sus instalaciones para la disputa de cada uno de los encuentros.

Resulta que el equipo dirigido por Hernán Pellegrino se impuso en la Final sobre el elenco colchonero por 2 a 0, con tantos de Bruno Cabral, que además de ser coronado como el MVP del encuentro que dio cierre al torneo fue el máximo goleador con 7 anotaciones.

Al respecto, los medios de comunicación de España no tardaron en resaltar su labor. Incluso, el diario Marca le dedicó el título de su artículo para reflejar el triunfo de River sobre Atlético de Madrid. ”El clon de Julián Álvarez que arrasó al Atlético en la final de una gran Messi Cup”, destacó el portal citado, que en el cuerpo del texto añadió: ”Se llama Bruno Cabral, tiene 15 años y él solito le ganó anoche la final de la Messi Cup a un Atlético de Madrid que sucumbió ante River Plate (2-0) en Miami”.

Por su lado, el Diario AS, también se inclinó por subrayar la actuación del delantero que en este 2025 ya fue citado por la Selección Argentina Sub 15: ”El Atleti sufre a la joya de River en la final de la Messi Cup. Bruno Cabral, MVP y máximo goleador del torneo, sentenció al equipo español con un doblete y el conjunto argentino levantó el título”.

Bruno Cabral admitió que si modelo a seguir es Julián Alvarez

Bruno Cabral, que en este 2025 registró un total de 51 goles en 38 partidos disputados, admitió en una conversación con ESPN tras consumar su consagración en la Messi Cup, que su guía es el ex River y actual atacante del Atlético de Madrid: “Me inspiro en Julián Álvarez, es mi ídolo. Trato de imitar su estilo. Estamos todos muy contentos con este título”.

Publicidad

Publicidad

El camino de River hacía el título en la Messi Cup

River fue de menor a mayor en la Messi Cup. Empezó con un 2 a 2 frente al FC Barcelona, luego cayó 2 a 1 con el Manchester City y cerró su participación en la Fase de Grupos al golear al Inter de Milán por 5 a 1, diferencia que le permitió acceder a las Semifinales. En esta instancia superó 3 a 1 al Chelsea y se consagró con el 2 a 0 sobre el Atlético de Madrid.

En síntesis

Bruno Cabral anotó el doblete del triunfo de River Plate (2-0) ante Atlético de Madrid.

El delantero fue el MVP y máximo goleador de la Messi Cup con 7 tantos.

El juvenil sumó 51 goles en 2025 y reconoció inspirarse en Julián Álvarez.