Messi Cup 2026: River avanzó a semifinales y Boca fue eliminado

El Millonario venció a Flamengo y es el único representante argentino en carrera en la Copa Oro.

River Plate y Boca Juniors vivieron realidades opuestas este miércoles en la Messi Cup 2026. Tanto el Millonario como el Xeneize disputaron sus respectivos encuentros de cuartos de final, pero solamente el conjunto de Núñez avanzó a la siguiente instancia.

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En el primer turno, River le remontó a Flamengo con goles de Burgueño e Ibarra y se impuso por 2-1 para meterse entre los mejores cuatro equipos de la Copa Oro. Por su parte, Boca cerró la jornada con una derrota, también por 2-1, contra Ajax a pesar del golazo de chilena de Benjamín Di Risio.

En cuanto a la Copa Plata, Newell’s Old Boys le ganó a Independiente del Valle por 2-0 y ahora se verá las caras con Chelsea en semifinales. Arsenal y Cornellá quedaron del otro lado del cuadro.

El cuadro de semifinales de la Messi Cup 2026

El único equipo argentino en carrera en la Copa Oro es River Plate. Tras vencer a Flamengo, el Millonario deberá enfrentar a Atlético de Madrid en semifinales y, en caso de avanzar a la final, chocará con el ganador del cruce entre Palmeiras y Ajax.

El cuadro de semifinales de la Messi Cup 2026 (Foto: messicup.com)

El camino de River Plate en la Messi Cup 2026

River 0-0 Chelsea | Grupo A

River 2-0 Ajax | Grupo A

River 3-1 Inter Milán | Grupo A

River 2-1 Flamengo | Cuartos de final Copa Oro

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