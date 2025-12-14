River 2-0 Atlético de Madrid EN VIVO y ONLINE vía ESPN y Disney+ por la final de la Messi Cup: gol de Cabral

En el Chase Stadium de Inter Miami, la Sub 16 de River Plate enfrenta este domingo a su par de Atlético de Madrid en el final de la Messi Cup. El encuentro se desarrollará desde las 18, hora argentina, y se podrá sintonizar a través de Disney+ y ESPN2.
El elenco de Núñez jugará por el título del certamen que tuvo a 8 equipos y, con Newell’s, dos representantes de Argentina. Para acceder a este partido, River venció a Chelsea en las semifinales, además de haber cosechado, en fase de grupos, goleada ante Inter de Milán, caída ante Manchester City y empate ante Barcelona.