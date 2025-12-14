Es tendencia:
River 2-0 Atlético de Madrid EN VIVO y ONLINE vía ESPN y Disney+ por la final de la Messi Cup: gol de Cabral

La Sub 16 del Millonario se enfrenta ante su par del elenco español en la definición del certamen organizado por el astro de Inter Miami.

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

River le gana a Atlético de Madrid por 2-0 al cabo de los primeros 40 minutos. Todo se resolverá en el complemento.

BRUNO CABRAL, EL GOLEADOR DE RIVER

El delantero llegó a 7 tantos en lo que va de la Messi Cup, donde es el máximo goleador. Además, gritó 55 veces en 41 partidos en 2025.

29' PT: ¡OTRO GOL DE RIVER!

¡Nuevamente Bruno Cabral! El delantero recibió en el área otra vez, enganchó hacia adentró y la volvió a clavar en un ángulo, esta vez el contrario.

28' PT: ¡GOL DE RIVER!

Bruno Cabral recibió en el área y definió de cachetada hacia el ángulo más lejano. Gana el Millonario por la mínima.

15' PT: ¡Tapó Sarro!

Con los pies, el arquero del Millonario desactivó una de las chances más peligrosas en el arranque del partido.

10' PT: Atlético de Madrid se acercó con un remate cruzado

Aitor Pérez buscó el palo más lejano, pero se le fue ancha. Todo sigue 0-0 en Miami.

5' PT: ¡Amor lo tuvo de chilena!

El jugador de River la elevó en el área y definió de pirueta. Por centímetros no abrió la cuenta.

¡EMPEZÓ EL PARTIDO!

Rueda la pelota en Miami. River y Atleti busca el título en la Messi Cup.

¡Salen los protagonistas a la cancha!

Con el trofeo en el campo, River y Atlético de Madrid ya están en el Chase Stadium para afrontar la definición.

El camino de River hacia la final de la Messi Cup

  • 2-2 vs. Barcelona
  • 1-2 vs. Manchester City
  • 5-1 vs. Inter de Milán
  • 3-1 vs. Chelsea
Hora y TV

Desde las 18 se podrá sintonizar el encuentro que tendrá transmisión de ESPN2 y Disney+.

¡Bienvenidos a todos!

Dam0s inicio a un nuevo minuto a minuto. Este domingo se enfrentan River y Atlético de Madrid por la final de la Messi Cup.

Por Agustín Vetere

River y Atlético de Madrid se miden en la final de la Messi Cup.
River y Atlético de Madrid se miden en la final de la Messi Cup.

En el Chase Stadium de Inter Miami, la Sub 16 de River Plate enfrenta este domingo a su par de Atlético de Madrid en el final de la Messi Cup. El encuentro se desarrollará desde las 18, hora argentina, y se podrá sintonizar a través de Disney+ y ESPN2.

El elenco de Núñez jugará por el título del certamen que tuvo a 8 equipos y, con Newell’s, dos representantes de Argentina. Para acceder a este partido, River venció a Chelsea en las semifinales, además de haber cosechado, en fase de grupos, goleada ante Inter de Milán, caída ante Manchester City y empate ante Barcelona.

