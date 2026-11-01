River no pudo lograr el bicampeonato en la Messi Cup: perdió la final con Palmeiras

En Miami, el conjunto Millonario cayó por 1-0 frente al Verdao. De esta manera, no logró repetir lo conseguido en 2025.

Este domingo, precisamente el mismo día que se llevó a cabo el Superclásico, River Plate afrontó la gran final de la Messi Cup 2026. En ese contexto, el Millonario, que llegó a este certamen como el campeón defensor luego de su título en 2025 contra Atlético de Madrid, se encontró frente a frente con Palmeiras en Miami.

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No es un detalle menor que el equipo del barrio porteño de Núñez acudió a esta instancia de la Messi Cup luego de sortear, en primera instancia, un grupo también compuesto por Chelsea (empate 0-0), Ajax (victoria por 2-0) e Inter de Milán (triunfo por 3-1).

Posteriormente, River doblegó a Flamengo por 2-1 en la instancia de cuartos de final. Por último, el combinado argentino volvió a toparse con Atlético de Madrid, aunque, esta vez, en las semifinales: al cabo de un empate 2-2, el Millonario se impuso por 5-4 en la definición por penales.

En medio de ese panorama, la historia no comenzó nada bien en la gran final frente a Palmeiras. Sucede que, cuando transcurrían jugados apenas 8 minutos del primer tiempo, el Verdao se puso en ventaja gracias a una anotación de cabeza de Alves Messias.

¡EL VERDAO PEGÓ DE ARRANQUE! Miguel Alves Messias anticipó el centro y firmó el primero de Palmeiras vs. River en la Final de la Copa Oro de la #MessiCup.



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Luego de ese tanto del conjunto brasileño, River redobló esfuerzos ofensivos con la misión de empatar lo más rápido posible. Sin embargo, el Millonario no tuvo la lucidez de otros encuentros y el descanso llegó con la mínima ventaja para Palmeiras en el marcador.

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Ya en la etapa complementaria, el Millonario se volcó completamente al ataque con el objetivo de equilibrar la contienda y poder soñar con el bicampeonato. Naturalmente, esto generó que Palmeiras cuente con muchos espacios para poder lastimar de contragolpe.

De todas maneras, los minutos siguieron transcurriendo y River no tuvo poder de reaccionar ante un Palmeiras bien parado en el fondo. Por ende, los brasileños se impusieron por 1-0, fueron campeones e impidieron que el Millonario consiga el bicampeonato.