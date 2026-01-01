Boca comienza el 2026: los 5 juveniles que se suman a la pretemporada y el cronograma de Úbeda en la primera semana

Se terminaron las fiestas, se guardaron las copas y el descanso llegó a su fin. Con el 2026 ya instalado en el calendario, Boca da inicio oficial a una nueva temporada cargada de expectativas. Bajo la conducción ratificada de Claudio Úbeda, el plantel se reencontrará este viernes 2 de enero, donde el cuerpo técnico ya tiene diagramada una primera semana de alta intensidad, con la novedad de la inclusión de cinco juveniles bicampeones con la Reserva.

La hoja de ruta para este inicio de ciclo está marcada por la exigencia física y la convivencia. La actividad comenzará este viernes por la tarde, cuando los futbolistas se presenten a las 15:30 horas para realizarse los estudios médicos y chequeos de rutina correspondientes tras las vacaciones, paso previo para saltar al campo de juego y realizar el primer entrenamiento del año.

La vara subirá de inmediato, ya que el sábado habrá jornada de doble turno y el domingo se trabajará por la mañana. El plato fuerte llegará a partir del lunes, momento en que comenzará la concentración cerrada en el Predio que se extenderá hasta el sábado 10 de enero, con jornadas de doble y hasta triple turno para asentar la base física de cara al debut en el Torneo Apertura, estipulado para el fin de semana del 25 de enero ante Deportivo Riestra en la Bombonera.

Las caras nuevas citadas por Úbeda

Para afrontar este desafío, el entrenador Xeneize decidió inyectar sangre joven al plantel promoviendo a cinco promesas que vienen de dar la vuelta olímpica por duplicado en Reserva, obteniendo el Torneo Clausura y el Trofeo de Campeones.

Sebastián Díaz Robles

El arquero indiscutido de Mariano Herrón. Aunque en el tramo final del año perdió la titularidad en Reserva porque bajó Leandro Brey a sumar minutos, es una prenda de garantía. Se destaca por su capacidad para atajar penales y ya tuvo roces en entrenamientos con la Primera en 2025. Cuenta con el plus de haberse consagrado en la Copa Intercontinental Sub 20. Se suma a la estructura de arqueros que componen Agustín Marchesín, Brey y, en caso de renovar contrato, Javier García.

Dylan Gorosito

Quizás el nombre más resonante. Fue figura de la Selección Argentina Sub-20 que llegó a la final del Mundial el año pasado. El lateral derecho de 19 años debutó en Primera en 2024 (vs. Defensa y Justicia) y desde entonces se asentó como indiscutido en Reserva (36 partidos, 2 asistencias). Con contrato hasta 2028, asoma como una alternativa real ante la posible salida de Lucas Blondel.

Santiago Zampieri

Tras la salida de Frank Fabra, el puesto de lateral izquierdo quedó con Lautaro Blanco como único dueño natural, sumado a la opción de Malcolm Braida. Allí aparece el joven de 18 años para cubrir ese hueco. En su primer año en Reserva fue titular en 34 partidos, aportando gol y asistencias. Tiene vínculo hasta 2027 y mucha proyección ofensiva.

Tomás Aranda

La joya de Ciudadela. El enganche de 18 años debutó en Reserva en 2024 pero explotó definitivamente en 2025, siendo figura con 4 goles y 4 asistencias en el año. Se destaca por su técnica. Es diestro, pero maneja bien la zurda. Boca lo blindó hasta diciembre de 2029. Peleará en una zona creativa donde hoy están Alan Velasco y Carlos Palacios.

Leonel Flores

Aunque se destaca por su faceta goleadora, se trata de un atacante polifuncional que puede moverse por todo el frente de ataque. Con 18 años, fue el goleador del primer semestre con 8 tantos (junto a Valentino Simoni, quien se fue a Gimnasia de Mendoza). Aunque su nivel mermó en la segunda mitad del año y perdió la titularidad, cerró la temporada con 10 goles. Tendrá su chance de revancha en la pretemporada.

Además de estos cinco nombres, la presencia juvenil que habrá en la pretemporada no termina allí. También se les sumarán juveniles que ya tienen rodaje con el plantel principal, como Santiago Dalmasso, Mateo Mendía, Joaquín Ruiz. De todas formas, no se descarta que, durante el mercado de pases, algunos de ellos salgan a préstamo para sumar minutos con el objetivo de volver más curtidos a la Primera de Boca.

Datos clave