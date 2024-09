Es un hecho que Guillermo ‘Pol’ Fernández no continuará luciendo la camiseta de Boca, dado a que no renovará su contrato y se marchará con el pase en su poder una vez que culmine el año. Por eso mismo, desde la dirigencia que conduce Juan Román Riquelme están pensando en el próximo mercado, donde tendrán que reemplazarlo.

La salida del mediocampista de 32 años dejará un notorio hueco en el plantel xeneize, principalmente porque es uno de los líderes dentro del vestuario. Por ende, Riquelme y compañía no solo deberán buscar a un sucesor desde lo futbolístico sino también que sea un futbolista que pueda ser la voz de mando dentro del vestuario. Y hay un apuntado.

A lo largo de las últimas horas, desde Europa medios como Fotomac, Fanatik y Baskagazete dejaron en claro que Lucas Torreira es el elegido por los integrantes del Consejo de Fútbol, quienes harán un enorme esfuerzo económico para que el uruguayo de 28 años pueda cumplir su sueño de vestir la azul y oro, algo que confesó en más de una ocasión pese a que en la actualidad se encuentra en Galatasaray, uno de los equipos más grandes de Turquía.

Debido a que ya se le bajó la persiana al mercado de pases para adquirir futbolistas del exterior, desde el club de La Ribera deberán aguardar hasta enero de 2025 para contratar a Torreira, quien le daría una gran salto de calidad al mediocampo boquense. Cabe destacar que su cotización actual, según reporta Transfermarkt, el sitio especializado en valores de mercado, es de 15 millones de euros. ¿Terminará cumpliéndose el anhelo del ex Atlético de Madrid?

Lucas Torreira, el apuntado por Boca para ser el refuerzo top de 2025.

¿Cuándo termina el contrato de Lucas Torreira con Galatasaray?

El vínculo del uruguayo con el equipo turco finaliza el 30 de junio del 2026, por ende, en enero del 2025 le quedaría un año y medio de contrato y sería el anteúltimo mercado en el que Galatasaray pueda obtener réditos económicos por su ficha. Su cotización actual es de 15 millones de euros y el cuadro europeo lo ficho por 6 millones en 2022, por lo que obtendría un rédito económico en su salida mediante traspaso.

Lucas Torreira afirmó que quiere jugar en Boca reiteradas veces

El uruguayo es un reconocido fanático de Boca y siempre que puede lo manifiesta, así como también expresa que quiere ser futbolista xeneize en algún momento de su carrera.

En sus últimas declaraciones al respecto, Torreira señaló: “Tengo claro que Galatasaray va a ser mi último club en Europa y quiero ir a Boca no de muy grande porque miro mucho el fútbol argentino y las redes sociales y no es un fútbol fácil. Boca es muy grande y todo el mundo está pendiente del club, por lo que todo el tiempo tenés que estar de la mejor manera”.

Además, añadió: “Este tiempo que me queda estar en Europa me estaré preparando para ese desafío, que considero que será el desafío más importante de mi vida. No quiero pasar por vende humo ni pasar por eso, pero yo me muero por jugar en Boca. Es la verdad. Soy muy honesto y cada vez que me toca hablar lo hago con mucha naturalidad y expreso mi sentimiento porque ya aprendí que en esto del fútbol hay que manejarse con sentimientos y con la verdad”.

Por último sobre el tema, reveló charlas que ya ha tenido con Riquelme y con Edinson Cavani: “Yo deseo con alma y vida poder jugar en Boca, hablo mucho con Román, soy muy amigo de Edi también. Hemos tenido nuestras charlas y pensando un montón y hablando, pero también entiendo la realidad del club, del país y mi realidad, que hoy soy parte del Galatasaray”.