Boca tomó la decisión de no volver a contar con Sebastián Villa en ninguna competencia después que se diera a conocer el fallo condenatorio por ejercer violencia de género contra su expareja; lo que no significa que este no siga perteneciendo contractualmente al club.

Ante esta situación, el colombiano recibió el permiso tanto del club como de la justicia pararegresar a su país y continuar entrenándose allí por sus propios medios, a la vez que su representante trabaja para conseguirle un equipo donde continuar su carrera.

Si bien la condena que recibió Sebastián Villa tacha muchos destinos posibles, en Boca confían en que podrán desprenderse definitivamente de él a partir de una venta que podría ser útil para salir a buscar nuevos refuerzos y esperan tener novedades al respecto a partir del 21 de junio, día en que abre el mercado de pases.

Hoy por hoy, la opción más viable es el fútbol asiático, especialmente el de los Emiratos Árabes Unidos, donde no hay ninguna regla que prohíba la contratación de futbolistas condenados por violencia de género y desde donde incluso podrían desembolsar un dinero importante por el jugador.

La justicia no puede impedir a Boca recibir una oferta para vender al jugador, sino que solo se limitaría a concederle o no el permiso de volver a salir del país a su regreso de Colombia. Cabe recordar que Villa tiene todavía otro juicio pendiente por abuso sexual con acceso carnal y que en caso de ser también declarado culpable le podría suponer una pena muy superior a la ya recibida, de hasta 15 años de prisión.