Sebastián Villa fue noticia durante las últimas semanas tras ser condenado a dos años y un mes de prisión no efectiva por una denuncia de violencia de género, y luego por marcharse de Boca hacia Colombia.

La situación llamó poderosamente la atención de propios y extraños, ya que tanto los hinchas del Xeneize como de otros clubes pedían a gritos que el delantero cafetero recibiera una condena mayor y pasara sus días dentro de la cárcel.

Si bien en el club de La Ribera tomaron la decisión de separarlo del plantel profesional, al menos para los partidos, llegaron a un acuerdo para que emigrara a su tierra natal hasta que surgiera una oferta que lo pueda sacar del equipo que dirige Jorge Almirón, porque no será tenido en cuenta.

Tras varios días en silencio, el ex Deportes Tolima apareció en las redes sociales, donde compartió un video en su cuenta de Instagram donde se lo puede ver entrenando por su cuenta . Mientras espera el fallo de la Cámara de Casación, ya que la condena que recibió no quedó firme, trata de no perder el estado físico.