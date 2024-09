Boca vuelve a los entrenamientos tras la derrota en el Superclásico del pasado sábado. Y si bien la espuma fue bajando tras 48 horas post caída con River, el contexto en el Xeneize sigue caldeado y ya comenzaron a trascender fuertes decisiones respecto al futuro de Diego Martínez y de Sergio Chiquito Romero. Además, un refuerzo buscado en el último mercado de pases como Claudio Aquino contó el motivo por el que rechazó arribar a la institución boquense. Enterate de todas las novedades acá.

Diego Martínez, de momento, sigue en Boca

Tras perder ante River Plate en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino, Diego Martínez, director técnico de Boca Juniors, quedó literalmente en la cuerda floja. Es que ya venía siendo cuestionado y este tropiezo fue realmente importante.

Sin embargo, este domingo, algunas horas después de la derrota del Xeneize en la Bombonera, Augusto César, periodista partidario de los de La Ribera, confirmó que, por el momento, Martínez continuará al frente de la dirección técnica de la institución.

El “Gigoló” ya planificó toda la semana de trabajo de Boca y dirigirá los entrenamientos desde este lunes. De esta manera, se despajaron todas las dudas con respecto al futuro de Martínez, por lo menos en lo que tiene que ver con el corto plazo.

Por otra parte, el propio periodista indicó que Martínez tiene fuerzas para continuar siendo el entrenador de Boca. A su vez, la postura del Consejo de Fútbol es darle una chance más para que intente revertir este flojo presente del equipo.

Boca retoma las prácticas tras el Superclásico

Luego del Superclásico que terminó en derrota para Boca, el plantel dejó atrás el día libre del pasado domingo y este lunes por la tarde (en lugar de entrenar por la mañana) se reencontrarán en Ezeiza para comenzar a preparar el partido ante Belgrano del próximo fin de semana, en el que deberán dar vuelta la página y buscar un triunfo en condición de visitante para intentar revertir el durísimo contexto que atraviesa el Xeneize.

La posible sanción de Boca a Chiquito Romero

Las imágenes lo complican, y hacen quedar a su irregular rendimiento reciente como una anécdota. Sergio Chiquito Romero protagonizó un episodio pocas veces visto en La Bombonera, cuando se dio su tenso cruce con un hincha de Boca que le reclamó por la derrota en el Superclásico. Un insulto desde la tribuna cercana al túnel rumbo a los vestuarios hizo reaccionar al arquero, quien intentó agredir al plateísta y se desató el escándalo.

Lo cierto es que Chiquito Romero llegaba al partido con River apuntado como uno de los responsables del mal momento de Boca y su reacción ante los hinchas en el post parecer ser la gota que rebalsa el vaso en su paso por el club. De hecho, desde el sector institucional del Xeneize saben que tendrán que sancionar al ex Manchester United por lo ocurrido.

Mientras discuten qué tipo de sanción le darán, y cual será la gravedad de la misma, se dio a conocer la intención de Boca con el hecho de aplicarle un castigo al arquero de 37 años. Según informó Diario Olé, en el Xeneize quieren “marcar un precedente” con el escándalo protagonizado por Romero para que no vuelva a suceder. Por ende, puertas adentro hablan de darle una sanción ejemplar, ya sea a nivel económico, deportivo o un conjunto de ambas.

Por lo pronto, la relación entre Romero y Boca parece completamente rota y sin muchas posibilidades de dar marcha atrás al respecto. Mientras tanto, en el club evalúan la sanción que tomarán con el arquero y las posibles decisiones a futuro.

Claudio Aquino reveló por qué le dijo que no a Boca

El último mercado de pases de Boca fue movido, tanto en lo que respecta a llegadas, salidas importantes y también búsquedas que no se concretaron, entre las más destacadas aparecen las de Carlos Palacios, Alan Velasco y Claudio Aquino, la figura del Vélez de Gustavo Quinteros.

En las últimas horas, el futbolista del Fortín contó en detalle cómo fueron las negociaciones con el club de la Ribera y el motivo que lo llevó a decirle que no.

En diálogo con Olé, Aquino relató: “Estaba al tanto del interés. En su momento puse todo en manos de mi representante. Cuando se armó un poco más de revuelo decidí hablar con el presidente, Fabián Berlanga, para decirle que es lo que yo pensaba. Le agradecí el interés a Boca pero, como le dije a Fabián, yo estoy muy bien en Vélez. No me quería ir mal del club y con la gente, tomé la decisión de no hacer uso de la cláusula de salida. Si ellos querían venderme iba a ser una decisión del club, pero por el cariño con la gente, yo no iba a irme por la cláusula”.