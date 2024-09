Boca empieza a dejar atrás la derrota ante River y se prepara para enfrentar a Belgrano. Entre lesiones y suspensiones, Diego Martínez tiene varias bajas para el viaje a Córdoba. Es por eso que se prepara para presentar una alineación diferente respecto a la del pasado sábado.

Mientras tanto, Carlos Palacios volvió a hablar de Boca luego de haber quedado eliminado de la CONMEBOL Libertadores ante River. Por otra parte, Kevin Zenón aparece en el radar de dos gigantes de Inglaterra. A continuación, todo lo que tenés que saber en este miércoles 25 de septiembre.

Las 4 bajas de Boca para enfrentar a Belgrano

Diego Martínez y una de sus últimas oportunidades. (Foto: Getty Images)

Boca está obligado a dar vuelta la página después de la derrota en el Superclásico y buscar los 3 puntos en la cancha de Belgrano. Diego Martínez, ratificado en el cargo, tiene el desafío de recuperar a un plantel golpeado anímicamente. Como si fuera poco, deberá afrontar el encuentro con ausencias importantes.

Entre lesiones, suspensiones y sanciones internas, el equipo de la Ribera pierde a varios futbolistas importantes para el viaje a Córdoba. Además de Lucas Blondel (rotura de ligamentos) y Nicolás Valentini (fuera de consideración por decisión dirigencial), hay 4 jugadores que no serán de la partida. Los repasamos.

El mensaje de Carlos Palacios a Boca y Riquelme

Carlos Palacios fue uno de los puntos más altos de Colo-Colo en la serie de CONMEBOL Libertadores con River. El delantero se destacó, sobre todo en la ida, y pide pista para dar un salto en su carrera. Tal es así que, tras finalizar el encuentro, le dejó un mensaje a Juan Román Riquelme, que lo busca para Boca.

Cuando al jugador le preguntaron sobre si quería un salto para su carrera, no anduvo con vueltas: “Sí, me siento preparado, quiero darlo. Espero que se dé la oportunidad. También me siento muy agradecido por todas las personas que me han apoyado. Me siento más maduro, más tranquilo y con confianza para jugar, entonces creo que ya es el momento“. La declaración completa.

Desde Inglaterra afirman que Liverpool y Manchester United van por Kevin Zenón

Zenón, buscado desde Europa. (Foto: Getty Images)

Según informan medios ingleses, Manchester United y Liverpool están siguiendo de cerca a Kevin Zenón y podrían llegar a realizar una oferta para hacerse de sus servicios en los próximos mercados de pases. Además, afirman que tanto Tottenham como Newcastle también lo tienen en carpeta.

Siguiendo con la información, los medios de Inglaterra afirman que reclutadores de Liverpool estuvieron en los últimos partidos de Zenón disputados en La Bombonera para observar su rendimiento, ya que les interesa que puede jugar en cualquier posición de la banda izquierda.