Boca hoy: el posible XI ante Independiente, la racha de Atlético Mineiro y más

Luego de la victoria ante Vasco da Gama y la clasificación a la final de la Copa Sudamericana, Boca dio vuelta la página para preparar el duelo frente a Independiente. En este sentido, Rodolfo Arruabarrena piensa en pocos cambios en el equipo.

La posible formación de Boca

En el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, por la fecha 14 del Grupo A del Torneo Clausura, Boca visita a Independiente en búsqueda de una victoria que le permita seguir como primero en la tabla anual, sin importar el resultado de sus perseguidores.

De cara a este importante encuentro, el entrenador del Xeneize, Rodolfo Arruabarrena, piensa en poner el mejor equipo posible, por lo que no realizaría muchos cambios respecto al XI que venció 3 a 1 a Vasco da Gama por la revancha de las semifinales de la Copa Conmebol Sudamericana.

La mala racha de Atlético Mineiro en finales que ilusiona a Boca

Tras perder 2 a 0 en la revancha disputada en Uruguay ante Montevideo City Torque, Atlético Mineiro se quedó con el global por 3 a 2 y de esta manera clasificó a la final de la Copa Conmebol Sudamericana, en la que se enfrentará a Boca en Barranquilla el próximo 21 de noviembre.

De cara a este partido, en el que buscará romper una racha de 18 años sin poder ganar un título a nivel internacional, hay un dato que ilusiona a los hinchas del elenco de la Ribera con poder cortar con esta sequía, que comenzó en 2008 tras ganar la Recopa Sudamericana.

Eduardo Domínguez elogió a Boca y dejó en claro el error que no debe cometer Atlético Mineiro

Boca dejó en el camino a Vasco da Gama y sacó su boleto a la final de la Copa Sudamericana 2026. En dicha instancia se medirá ante Atlético Mineiro, elenco que cayó ante Montevideo City Torque en Uruguay, pero que por la ventaja obtenida en la ida le alcanzó para ser finalista. El próximo 21 de noviembre se verán las caras en Barranquilla.

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Eduardo Domínguez, entrenador de Atlético Mineiro, habló en conferencia de prensa y palpitó el cruce ante Boca: “Estamos muy contentos de jugar una final y llegar bien. Llegamos bien de cabeza sobre todo. Sabemos el poderío que tiene Boca en mi país y también dentro del continente“.

Tomás Aranda ilusiona a Boca

Boca se metió en la final de la Copa Sudamericana en una noche épica en el Maracaná, luego de revertir la serie ante Vasco da Gama con un 3 a 1 en Río de Janeiro. El 3-2 global para el Xeneize metió al equipo del Rodolfo Arruabarrena en el partido definitorio del certamen internacional, que se disputará el próximo 21 de noviembre en Barranquilla.

En una decisión inédita del DT en la previa, el Vasco tomó la postura de hacer viajar a todo el plantel a Brasil, con los lesionados incluidos. Por ende, tanto Adam Bareiro como Agustín Marchesín y Tomás Aranda fueron parte de la concentración y la posterior celebración.