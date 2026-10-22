Martín Ojeda, figura de la MLS, coqueteó con jugar en Boca: “Toda mi familia es hincha”

El delantero de Orlando City acumula 16 goles y 3 asistencias en 28 partidos, y reveló su deseo de vestir la camiseta azul y oro.

Martín Ojeda es uno de los futbolistas con mejor actualidad en el último tiempo y se convirtió en una verdadera figura en la Major League Soccer. En medio de ese contexto con la camiseta y la cinta de capitán de Orlando City, el delantero fue consultado sobre un próximo paso por el fútbol argentino y coqueteó con Boca de cara al futuro…

Cabe recordar que su mejor versión fue en Godoy Cruz, donde se consolidó y demostró su gran cuota goleadora. Sin embargo, también tuvo pasos por Huracán, Ferro y Racing, pero en su primera estadía en el exterior deslumbró a todos por su presente en Estados Unidos y donde protagoniza una excelente dupla ofensiva con Antoine Griezmann.

Martín Ojeda, delantero argentino de Orlando City. (Getty Images)

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con Sharap Fútbol, fue consultado sobre un interés de Boca en mercados de pases anteriores. En cuanto a eso, el atacante argentino manifestó: “Sabía que se me había nombrado y estaba entre algunos nombres, pero no llegó a ser nada concreto. Solo fueron consultas y no pasó nada“.

Pocos segundos después, le preguntaron si quisiera jugar en el Xeneize. “Obvio. Tengo a toda mi familia que es hincha de Boca y siempre están jodiéndome para que aprovecha alguna oportunidad o le meta…“, confesó Martín Ojeda en un claro guiño hacia vestir la azul y oro en el futuro. ‘¿Y si te llama Román…?’“Lo saludamos, je“, admitió sin titubear.

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Además, hizo hincapié en el golazo que convirtió tras una gran jugada colectiva pero que definió con una magnífica pirueta. “Nosotros como argentinos, tenemos mucho potrero encima“, aseguró el oriundo de Gualeguaychú, en Entre Ríos. Inmediatamente después, aseguró: “Eso hace que nos salgan esas cosas dentro de la cancha“.

TINCHO SCORPION KICK OMG 🚨 pic.twitter.com/BntDOk074O — Orlando City SC (@OrlandoCitySC) October 18, 2026

Los números de Martín Ojeda en Orlando City de la MLS

Si bien ya tuvo excelentes rendimientos individuales en ciclos anteriores, en lo que va de la temporada actual Martín Ojeda lleva 28 partidos oficiales disputados con la camiseta de Orlando City. En ese lapso de tiempo, convirtió 16 goles y repartió 3 asistencias y comparte una dupla letal junto a Antoine Griezmann.