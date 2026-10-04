Boca hoy: elogios a Flores, los jugadores que toman importancia y más

Boca sigue con su buen andar en las tres competencias y se prepara para afrontar una dura seguidilla de partidos. Es por eso que para el entrenador Rodolfo Arruabarrena, tanto Carlos Palacios como Williams Alarcón comenzarán a tener mayor importancia. Además, Leonel Flores comenzó a llamar la atención en Europa.

Leonel Flores habló tras jugar con Boca y la Selección Argentina en dos días

Leonel Flores vivió una semana soñada. Luego de convertir su primer doblete con la camiseta de Boca, con menos de 24 horas de diferencia, el delantero de 19 años jugó para la Selección Argentina, al ingresar en el segundo tiempo de la goleada 7 a 0 frente a Burkina Faso.

Tras el encuentro, el futbolista habló con los medios en zona mixta, en donde fue consultado por su seguidilla de tres partidos en cuatro días, ya que el pasado miércoles también jugó en el triunfo de la Albiceleste frente a Bolivia en Córdoba.

Carlos Palacios y Williams Alarcón, claves en Boca

Bien se sabe que Boca transita una magnífica actualidad y pelea todos los frentes posibles, ya que sigue vivo en cada competencia. Sin embargo, acumula lesionados en cada semana y luego de cada partido que disputa, lo que significa una preocupación puertas adentro. En ese sentido, Carlos Palacios y Williams Alarcón empiezan a tomar más importancia.

Solo en los últimos 4 días, el Xeneize perdió a Tomás Belmonte y Alan Velasco. El ex Lanús debió ser operado por una lesión en los meniscos, mientras que el ex Independiente sufrió un desgarro en la goleada ante Unión de Santa Fe. Con ese panorama sobre la mesa, los chilenos serían los reemplazantes, cada uno en su respectiva zona del campo de juego.

Leonel Flores llama la atención en Europa

El pibe Leonel Flores atraviesa unos días soñados con apenas 19 años. De ser parte de la remontada de Boca ante Racing para clasificar a las semis de la Copa Argentina a debutar con la Selección frente a Bolivia y ser figura del Xeneize 48 horas más tarde en la goleada ante Unión, en la que se despachó con un doblete de golazos.

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Lógicamente, su rendimiento en Boca y sus primeros minutos en la Albiceleste comenzaron a generar comentarios en todas partes del mundo. De hecho, fueron varios medios en Europa que ya lo empezaron a nombrar.

Gignac estuvo con Riquelme en La Bombonera

André-Pierre Gignac es uno de los futbolistas más destacados de los últimos años y, curiosamente, es hincha de Boca. A pesar de haber nacido en otro continente, el francés siempre demostró su fanatismo y este viernes por la noche cumplió su sueño: estuvo en La Bombonera por primera vez, donde vivió el triunfo ante Unión de Santa Fe.

De hecho, compartió un cálido momento con Juan Román Riquelme en uno de los palcos del estadio y hasta intercambiaron camisetas. En ese sentido, mientras el presidente le regaló una casaca del Xeneize con su nombre, el actual jugador le otorgó una de la Selección de Francia de los años en los que representó a su país internacionalmente.