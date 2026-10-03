Bien se sabe que Boca transita una magnífica actualidad y pelea todos los frentes posibles, ya que sigue vivo en cada competencia. Sin embargo, acumula lesionados en cada semana y luego de cada partido que disputa, lo que significa una preocupación puertas adentro. En ese sentido, Carlos Palacios y Williams Alarcón empiezan a tomar más importancia.

Solo en los últimos 4 días, el Xeneize perdió a Tomás Belmonte y Alan Velasco. El ex Lanús debió ser operado por una lesión en los meniscos, mientras que el ex Independiente sufrió un desgarro en la goleada ante Unión de Santa Fe. Con ese panorama sobre la mesa, los chilenos serían los reemplazantes, cada uno en su respectiva zona del campo de juego.

Carlos Palacios y Williams Alarcón, mediocampistas chilenos de Boca.

Lo cierto es que, a raíz de las ausencias en el mediocampo, ambos empiezan a ganar lugar en la consideración del cuerpo técnico. De hecho, este viernes en el triunfo ante el Tatengue ingresaron en el segundo tiempo y disputaron los últimos minutos del encuentro, en una clara señal del terreno que ganaron y deberán aprovechar.

Sin ir más lejos, Palacios está muy bien considerado por Arruabarrena y desde hace tiempo que es una de las fijas que saltan del banco de suplentes, tal como sucedió contra San Lorenzo, Racing y Unión. Ya en óptimas condiciones físicas, aporta un gran juego debido a su calidad y visión, además de demostró ser un buen socio de Leandro Paredes.

Carlos Palacios, mediocampista chileno de Boca. (Getty Images)

Por si todavía quedaba alguna duda, el propio Vasco lo elogió en las últimas dos conferencias de prensa. “Tiene la flechita para arriba“, volvió a expresar el director técnico debido a su nivel. Pocos segundos más tarde, el entrenador también añadió: “Viene trabajando bien, tiene fútbol y me pone contento que aproveche los minutos“.

A su vez, Alarcón tiene una chance inmejorable. Luego de estar a punto de irse de Boca en el mercado de pases de mitad de año, el volante chileno empezará a ser muy importante en esta ardua seguidilla de partidos que deberá afrontar el Xeneize en las próximas semanas. Además, Rodrigo Battaglia y Camilo Rey Domenech recién están volviendo de sus lesiones.

Williams Alarcón, mediocampista chileno de Boca. (Getty Images)

Palacios y Alarcón, posibles bajas en semifinales de Copa Argentina

Aunque no son una fija, bien podrían regresar a vestir la camiseta de la Selección de Chile, tanto Williams Alarcón como Carlos Palacios. Vale recordar que ambos supieron estar en las nóminas del elenco trasandino en el pasado y están considerados como posibles citados en la fecha FIFA de noviembre, que coincide con la semifinal de la Copa Argentina ante Banfield.