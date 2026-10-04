Leonel Flores, tras jugar con Boca y la Selección Argentina en dos días: “No es la gran cosa”

Leonel Flores vivió una semana soñada. Luego de convertir su primer doblete con la camiseta de Boca, con menos de 24 horas de diferencia, el delantero de 19 años jugó para la Selección Argentina, al ingresar en el segundo tiempo de la goleada 7 a 0 frente a Burkina Faso.

Tras el encuentro, el futbolista habló con los medios en zona mixta, en donde fue consultado por su seguidilla de tres partidos en cuatro días, ya que el pasado miércoles también jugó en el triunfo de la Albiceleste frente a Bolivia en Córdoba.

“Tengo 19 años, no es la gran cosa. Tengo energía para jugar otro partido si se puede. Me gusta, prefiero estar así que parar tanto tiempo. Es loco porque jugué ayer y hoy, pero ya está. Tengo 19 años y no es la gran cosa. No fue charlado con Scaloni, con tal de estar acá ya soy feliz“, dijo al respecto.

"TENGO ENERGÍA PARA JUGAR OTRO PARTIDO SI SE PUEDE, ME GUSTA" 😅



🗣️ Leo Flores, tras marcar un doblete con Boca ayer por la noche y hoy sumar 45' con la Selección Argentina en el complemento ante Burkina Faso. pic.twitter.com/a3PJXALOwc — TyC Sports (@TyCSports) October 4, 2026

Y agregó sobre el pedido de algunos hinchas de que lleve la camiseta con el dorsal 10: “No, es mucho. Estoy tranquilo, es todo un proceso y recién arranco. No tengo la presión de agarrar cualquier número, con jugar a la pelota soy muy feliz”.

🗣️ "ES MUCHO LA 10, RECIÉN ARRANCO. CON CUALQUIER NÚMERO QUE ME DEN VOY A SER FELIZ. JUGANDO A LA PELOTA SOY MUY FELIZ"



🎙️ Leonel Flores, tras disputar su segundo partido con la Selección Argentina.



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Los dichos de Scaloni sobre Flores

Días atrás, luego del encuentro contra Bolivia, Scaloni se refirió al debut de Flores y elogió al delantero de Boca, junto a Franco Mastantuono. “A Leo Flores, como al resto de los chicos, les pedimos que hagan lo que hacen sus clubes y él hace eso en su club y si viene acá y no hace eso, estaríamos preocupados”, dijo.

Y agregó: “Hay que cuidarlo, contenerlo, yo sé que en Boca lo tratan bien porque es un talento que hay que cuidarlo, como a Franco, que creo que tienen la misma edad… y nosotros pensamos que es veterano. Hay que cuidarlos a estos chicos porque es la única manera que nos den frutos. No podemos pedirle a Flores que haga en todos los partidos lo que hizo en estos diez minutos”.

Datos claves

Leonel Flores anotó su primer doblete con Boca y debutó en Argentina en cuatro días.

anotó su primer doblete con Boca y debutó en Argentina en cuatro días. El delantero de 19 años ingresó en la goleada 7 a 0 ante Burkina Faso.

ante Burkina Faso. Lionel Scaloni elogió al jugador y pidió cuidar el talento de los jóvenes futbolistas.