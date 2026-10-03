Gignac estuvo con Riquelme en La Bombonera en el triunfo de Boca: “Un sueño hecho realidad”

El francés es hincha del Xeneize, usa la camiseta regularmente y vivió por primera vez un partido en el Estadio Alberto J. Armando.

André-Pierre Gignac es uno de los futbolistas más destacados de los últimos años y, curiosamente, es hincha de Boca. A pesar de haber nacido en otro continente, el francés siempre demostró su fanatismo y este viernes por la noche cumplió su sueño: estuvo en La Bombonera por primera vez, donde vivió el triunfo ante Unión de Santa Fe.

¡¡HOLA, GOLEADOR!! El francés André-Pierre Gignac, presente en La Bombonera para Boca-Unión.



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De hecho, compartió un cálido momento con Juan Román Riquelme en uno de los palcos del estadio y hasta intercambiaron camisetas. En ese sentido, mientras el presidente le regaló una casaca del Xeneize con su nombre, el actual jugador le otorgó una de la Selección de Francia de los años en los que representó a su país internacionalmente.

Lo cierto es que habló con El Canal de Boca en una entrevista exclusiva. “La verdad es que es increíble, un sueño hecho realidad“, sentenció Gignac en primera instancia. Además, agregó: “Hacía mucho que quería venir a ver un partido. Con la carrera larga que tuve no pude, pero quería ver un partido acá, nunca lo viví antes. Estoy muy feliz“.

“Allez Boca” 🤩🇫🇷



André-Pierre Gignac dijo presente en la Bombonera para ver el partido entre Boca y Unión y pasó por El Canal de Boca en exclusiva 🎥⚽️ pic.twitter.com/Btk1GYhVhy — El Canal De Boca (@ElCanaldeBoca) October 3, 2026

Inmediatamente después, recordó al club de sus amores e hizo una equiparación. “Siempre lo comparé un poco con Marsella, porque es el mismo ambiente. Son las mismas extremidades, cuando todo va bien es increíble“, expresó. No conforme con esa declaración, también manifestó: “Es un club con mucha presión. Eso es lo bonito del fútbol“.

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Pocos segundos más tarde, reveló detalles de su pasión por Boca. “Desde chiquito en Marsella siempre teníamos la bandera de Boca en el estadio“, confesó André-Pierre sin titubear. Por último, contó un detalle desconocido. “Mi sueño era jugar acá, pero no se pudo. Casi eh, tuve un pie y medio en Boca pero no“, culminó el francés hincha del Xeneize.