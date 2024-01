Nicolás Valentini ha sido uno de los futbolistas de Boca Juniors más vinculados con una posible salida en este mercado de enero. Mientras está actualmente con la Selección Argentina Sub 23 en el Torneo Preolímpico, aparece un nuevo equipo europeo que ya se contactó con él para un posible fichaje. Udinese lo quiere para que se convierta en el reemplazante de Nehuén Pérez.

Con la salida del ex Argentinos Juniors al Napoli, Udinese ya contactó a Valentini para conocer condiciones y posibilidades de un posible fichaje. Según Calciomercato, es el nombre elegido para reemplazar a Pérez, por encima incluso de algunos futbolistas del Viejo Continente.

El defensor de Boca ya ha estado en la mira de varios equipos italianos. Salernitana lo tiene en su lista de posibles refuerzos por el gusto personal de su director deportivo, Walter Sabatini, quien le ve ciertas cualidades similares a Walter Samuel, según planteó el citado medio. Lazio también lo quiso, pero sólo consideraba su llegada a través de una cesión con derecho a compra. Roma y Milan también lo sondearon. Mientras que Olympiacos de Grecia también tuvo conversaciones para su llegada, pero finalmente terminaron contratando a Gastón Hernández (San Lorenzo).

Los detalles de la posible llegada de Nicolás Valentini a Udinese

Valentini es el nombre elegido por la dirigencia de Udinese para reemplazar a uno de sus jugadores más importantes en las últimas temporadas. Nehuén Pérez da el salto al Napoli en una transferencia por 16 millones de euros (más otros 2 millones de bonus por objetivos).

Entre los defensores centrales que consideró el Friulani, estuvieron los nombres de Ryan Porteous del Watford y Leo Ostigard, también futbolista del Napoli. Valentini sería el elegido por varios factores: el primero es que ya cuenta con pasaporte italiano, con lo que no ocuparía cupo, y además, este equipo tuvo buen éxito con futbolistas argentinos. Algunos casos resonantes son Rodrigo de Paul y Roberto Pereyra, por ejemplo.

Si bien ya hay contactos entre el entorno de Valentini y allegados del Udinese, habrá negociaciones con Juan Román Riquelme. Es que el futbolista tiene una cláusula de rescisión de 10 millones de euros, pero como su contrato termina a final de año, según Calciomercato, Boca podría dejarlo salir por una cifra entre 6 y 7 millones de euros, más un porcentaje de una futura venta. El presidente xeneize no se moverá de esa cifra para una salida, aunque el conjunto italiano tendrá dinero fresco de la venta de Pérez.

¿Boca saldrá a buscar un defensor ante la posible salida de Valentini?

Valentini podría no volver a Boca luego del Torneo Preolímpico Sub 23 en caso de que logre concretarse la venta a Udinese. A esto, hay que sumarle que el Xeneize busca desprenderse del paraguayo Bruno Váldez para no tener problemas con el cupo de extranjeros a futuro.

Dos posibles salidas de defensores obligarían a Riquelme y compañía a considerar la posibilidad de salir al mercado a buscar un jugador para reforzar la posición. La ventaja es que tendrían tiempo, ya que una venta al exterior durante los últimos días de mercado, le daría tiempo a Boca de contratar un refuerzo hasta el 9 de febrero (el mercado termina el 2 de febrero).