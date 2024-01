Juan Román Riquelme habló sobre la salida de Valentín Barco y sus diferencias en las negociaciones con su representante Adrián Ruocco. Al presidente de Boca no le gustaron las formas y la decisión que tomó el joven futbolista por su salida al Brighton de Inglaterra. Por esta opinión, tuvo un cruce con el periodista Marcelo Sottile en una entrevista con ESPN.

Riquelme sentó su postura respecto al caso Barco. “Lo que ha hecho el chico, para mí, está muy mal. Quería irse. Cuando vos vas a presentar un papel y rescindir, es una decisión tuya. Por eso no comparto cuando preguntan si se hicieron las cosas bien o mal, cuando un jugador rescinde su contrato es por decisión del jugador. Es así“, opinó al respecto.

Pero sus palabras más duras fueron contra el representante del futbolista de 19 años, Adrián Ruocco. “No hay que darle vueltas, ni para atrás, ni para adelante, ni para un costado, ni para otro costado: cuando uno rescinde es decisión del jugador. El chico de Vélez (Santiago Castro), supuestamente está pasando lo mismo. ¿El representante del chico quién es? ¿Es el mismo? Y bueno ustedes pueden discutir si está bien lo que hace, si está mal lo que hace, si se dedica a hacer eso“, comentó.

El tenso cruce entre Riquelme y Sottile por el caso Barco

Luego de su opinión sobre el caso Barco, Marcelo Sottile, parte del programa ESPN F90, quiso insistir en el tema, pero a Román no le gustó su postura por Ruocco. “No hubo conflicto en la negociación“, sentenció el presidente de Boca cuando el periodista mencionó que la negociación estuvo marcada por el conflicto con el representante del joven jugador.

“Cada uno busca su salida, busca su excusa, vos rescindiste del contrato, vos firmaste el papel“, continuó el máximo dirigente xeneize. “Ustedes saben bien que nos sentamos a negociar con el representante. Se le ofreció renovar por varias temporadas. Si vos te sentás a negociar y le ofreces varias temporadas, el representante tiene que volver a reunirse para presentar su respuesta o lo que sea, como hizo la primera vez. Acá después lo que pasó fue que presentó fueron los papeles para rescindir“, reveló. “Para rescindir el contrato, tiene que venir el jugador personalmente“, agregó.

Luego de esto, cuando Sottile mencionó el nombre de Ruocco, representante también de Carlos Tevez, Román fue directamente contra el periodista. “Pero siempre te parece, a vos siempre te parece. La cosa para mí son claras. Entonces basta de querer sacar conclusiones“, dijo. El Cholo, como se lo conoce al mencionado periodista, volvió a insistir en la cuestión personal. “Pero vos te estás yendo a cualquier lado. ¿A dónde querés ir? Para mí es simple. No es lindo lo que hizo el chico, no es lindo, pero no hay inconvenientes. Cuando alguien quiere rescindir el contrato, es porque el jugador firma el papel y se hace cargo. Te tenés que hacer cargo“, insistió.

“Para mí, no tiene validez tu pregunta con que el chico dijo que no le atendieron el teléfono. Perdoname, pero hay preguntas más importantes que esas“, fustigó Riquelme. Y agregó: “Yo no te entiendo, con todo el respeto que te mereces, no te entiendo a dónde querés ir. Cada vez que haces una preguntita, me buscás. Yo lo veo claro“.

Riquelme cuestionó las críticas por tener “al 3 de la Reserva como suplente”

Riquelme, para seguir con el tema de Valentín Barco y su explosión y rápida salida de Boca, insistió con que la situación del futbolista siempre despertó críticas por parte del periodismo, algo que, según él, nunca vivió en su etapa como futbolista y sí le pasó como dirigente.

“Yo tuve la suerte de ser futbolista… yo desde que recuerdo como futbolista nunca vi una cosa igual. Hace un año, o un año y poco atrás, que Barco era suplente en la Reserva y hablaban tres horas hablando de por qué era suplente en la Reserva. Yo nunca vi nada igual. Nunca. Lo que he vivido estos cuatro años acá, las cosas que se han dicho, las cosas que programaron, que hicieron, que dijeron, yo las viví y nunca como futbolista“, mencionó.

“Yo no lo podía creer. De los otros clubes de Primera ni siquiera se habla, muchas veces. Pero acá se habla de que el 3 de la Reserva es suplente. Acá es así. El chico y su representante pidieron renovar por un año, nosotros queríamos renovar por varios años“, sentenció. “Nosotros le ofrecimos un contrato largo, y a los días, vinieron con esta propuesta nueva (la del Brighton)“, cerró.