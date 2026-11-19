De cara a la final de la Copa Sudamericana contra Atlético Mineiro, Boca está tomando todos los recaudos para resguardar a sus máximas figuras.

Aunque son los goles los que definen los resultados y los campeonatos, y Boca Juniors bien lo sabe, hay muchas decisiones que se toman detrás de escena y que tienen igual o similar relevancia. Así como el PF de Boca habló sobre Leandro Paredes a días de la final de la Copa Sudamericana, un detalle curioso en la vestimenta de Paredes y Tomás Aranda demuestra que el cuerpo técnico del Vasco Arruabarrena no dejará pasar ni el más mínimo detalle en la antesala del partido clave en Barranquilla.

Si se trata de cuidar la salud de sus futbolistas, nada es exagerado para el Xeneize. Mucho menos cuando se trata de piezas importantes como Paredes y Aranda, quienes, además, estuvieron atravesados por lesiones y molestias musculares durante esta temporada.

La llegada de Boca a Barranquilla fue reveladora en muchos aspectos, pero el principal tuvo que ver con las prendas de vestir utilizadas por algunos jugadores, entre ellos Paredes y Aranda. Ambas figuras del Xeneize bajaron del avión en pantalones cortos, lógico debido a las altas temperaturas en el país cafetero.

Sin embargo, eso permitió advertir que llevaban medias de compresión. Estas prendas, cuya función es más médica que estética, favorecen la circulación sanguínea y ayudan a prevenir la fatiga muscular, especialmente durante largos períodos de inactividad, como lo es un vuelo de Buenos Aires a Barranquilla. Desde el embarque hasta el aterrizaje en Colombia, el plantel de Boca Juniors pasó más de seis horas y media en el avión.

La nueva moda en el deporte

Las medias de compresión son cada vez más comunes entre los futbolistas y los deportistas en general, pero el hecho de que el cuerpo técnico de Boca haya recomendado su uso a Paredes y Aranda también demuestra la necesidad del Xeneize de tenerlos al 100 % este sábado, en la final de la Copa Sudamericana 2026. Arruabarrena y su staff no van a dejar nada al azar y, para evitar cualquier susto, recurrieron a esta medida preventiva.

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Conociendo a Paredes, cómo cuida su cuerpo y el gran equipo de profesionales que lo rodea, no sería raro que la idea de usar las medias de compresión haya surgido de su propio círculo. En el caso de Aranda, podría tratarse de la misma situación, aunque parece más lógico pensar que fue una sugerencia del cuerpo médico xeneize.

Aranda, ¿titular?

Ante los rumores de que Aranda podría meterse en el once titular frente a Mineiro —lo que posiblemente supondría su primera titularidad desde que sufrió la fractura de peroné en la pierna derecha—, el uso de las medias de compresión podría darle un plus antes de la gran final de la Copa Sudamericana. Quizás sea un indicio de que Aranda está encaminado a ser titular.

Aranda y Paredes no fueron los únicos que optaron por las medias de compresión, no obstante. Miguel Merentiel, quien no tiene registros médicos recientes, también las utilizó durante el vuelo a Colombia.

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En síntesis