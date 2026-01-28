Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

Boca publicó el parte médico de Lucas Janson que lo deja afuera del partido contra Estudiantes

Lucas Janson se lesionó y no jugará en La Plata. Iker Zufiaurre será su reemplazante y Boca cambia de esquema.

Por Lautaro Tiburzio

Seguí a Bolavip en Google!
Boca hizo pública la lesión de Janson y se pierde el partido con Estudiantes: Zufiaurre será el 9 titular
© GetttyBoca hizo pública la lesión de Janson y se pierde el partido con Estudiantes: Zufiaurre será el 9 titular

A poco más de dos horas para el compromiso ante Estudiantes, Boca comunicó la lesión de Lucas Janson que lo dejó afuera del partido correspondiente a la segunda fecha del Torneo Apertura.

El futbolista de 31 años, titular en el debut ante Deportivo Riestra como centrodelantero, no pudo completar el partido por una dolencia en la zona abdominal producto de un golpe sufrido por un defensor malevo.

Luego de entrenarse con normalidad durante los días entre un partido y otro, finalmente Janson quedó fuera del partido contra Estudiantes por una lesión muscular grado 2 en el músculo oblicuo abdominal izquierdo. Su reemplazante en el Estadio UNO será el juvenil Iker Zufiaurre.

De hecho, debido al cambio de última hora, Claudio Ubeda decidió romper el 4-4-2 que planteó durante la semana y volverá al 4-3-3 del debut ante Riestra. Así las cosas, el 11 de Boca esta noche será Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Tomás Belmonte, Leandro Paredes; Kevin Zenón, Iker Zufiaurre y Exequiel Zeballos.

NOTICIA EN DESARROLLO…

Tweet placeholder
lautaro tiburzio
Lautaro Tiburzio

    Palabra autorizada

    star journalists block logo mobile
    ggrova
    german garcía grova

    Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

    jpasman
    toti pasman

    Independiente campeón, River decepción y batacazo para el premio “Wanda Nara”: mis predicciones para el Apertura 2026

    Lee también
    Estudiantes y Boca cierran la jornada del miércoles en La Plata
    Fútbol Argentino

    Estudiantes y Boca cierran la jornada del miércoles en La Plata

    Di María marcó un golazo magistral en Racing vs. Rosario Central
    Fútbol Argentino

    Di María marcó un golazo magistral en Racing vs. Rosario Central

    Cuándo es el sorteo de los Playoffs y los octavos de final de la Champions League 2025/26
    Champions League

    Cuándo es el sorteo de los Playoffs y los octavos de final de la Champions League 2025/26

    Así serán los cruces de playoff y octavos de final de la UEFA Champions League
    Champions League

    Así serán los cruces de playoff y octavos de final de la UEFA Champions League

    Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

    Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

    compliance-1

    EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

    EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
    Better Collective Logo