A poco más de dos horas para el compromiso ante Estudiantes, Boca comunicó la lesión de Lucas Janson que lo dejó afuera del partido correspondiente a la segunda fecha del Torneo Apertura.

El futbolista de 31 años, titular en el debut ante Deportivo Riestra como centrodelantero, no pudo completar el partido por una dolencia en la zona abdominal producto de un golpe sufrido por un defensor malevo.

Luego de entrenarse con normalidad durante los días entre un partido y otro, finalmente Janson quedó fuera del partido contra Estudiantes por una lesión muscular grado 2 en el músculo oblicuo abdominal izquierdo. Su reemplazante en el Estadio UNO será el juvenil Iker Zufiaurre.

De hecho, debido al cambio de última hora, Claudio Ubeda decidió romper el 4-4-2 que planteó durante la semana y volverá al 4-3-3 del debut ante Riestra. Así las cosas, el 11 de Boca esta noche será Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Tomás Belmonte, Leandro Paredes; Kevin Zenón, Iker Zufiaurre y Exequiel Zeballos.

NOTICIA EN DESARROLLO…