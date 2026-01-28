Es tendencia:
Estudiantes vs. Boca EN VIVO y ONLINE vía ESPN por el Torneo Apertura 2026: minuto a minuto

En la ciudad de las diagonales, el Pincha recibe al Xeneize por la fecha 2 del Torneo Apertura. Seguí el minuto a minuto en BOLAVIP.

Por Julián Mazzara

Este miércoles 28 de enero, se enfrentan Estudiantes de La Plata y Boca por la fecha 2 del Torneo Apertura 2026 en el Estadio Jorge Luis Hirschi. El encuentro comienza a las 22:15 horas y se puede ver por ESPN Premium. Además, el árbitro es Pablo Echavarría y en el VAR está Héctor Paletta.

Terna arbitral de Estudiantes vs. Boca

Pablo Echavarría es el árbitro encargado de impartir justicia en Estudiantes vs. Boca. Lo acompañan los siguientes colegiados:

  • Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
  • Árbitro asistente 2: José Castelli
  • Cuarto árbitro: Pablo Giménez
  • VAR: Héctor Paletta
  • AVAR: Gabriel Gutiérrez
La posible formación de Boca vs. Estudiantes

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Williams Alarcón; Kevin Zenón, Iker Zufiaurre y Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.

La posible formación de Estudiantes vs. Boca

Fabricio Iacovich; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti o Eros Mancuso; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi, Cristian Medina; Joaquín Tobio Burgos, Guido Carrillo y Fabricio Pérez. DT: Eduardo Domínguez.

julián mazzara
Julián Mazzara

german garcía grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

toti pasman

Independiente campeón, River decepción y batacazo para el premio “Wanda Nara”: mis predicciones para el Apertura 2026

