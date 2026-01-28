Estudiantes vs. Boca EN VIVO y ONLINE vía ESPN por el Torneo Apertura 2026: minuto a minuto

Este miércoles 28 de enero, se enfrentan Estudiantes de La Plata y Boca por la fecha 2 del Torneo Apertura 2026 en el Estadio Jorge Luis Hirschi. El encuentro comienza a las 22:15 horas y se puede ver por ESPN Premium. Además, el árbitro es Pablo Echavarría y en el VAR está Héctor Paletta.