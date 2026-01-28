Este miércoles 28 de enero, se enfrentan Estudiantes de La Plata y Boca por la fecha 2 del Torneo Apertura 2026 en el Estadio Jorge Luis Hirschi. El encuentro comienza a las 22:15 horas y se puede ver por ESPN Premium. Además, el árbitro es Pablo Echavarría y en el VAR está Héctor Paletta.
Estudiantes vs. Boca EN VIVO y ONLINE vía ESPN por el Torneo Apertura 2026: minuto a minuto
En la ciudad de las diagonales, el Pincha recibe al Xeneize por la fecha 2 del Torneo Apertura. Seguí el minuto a minuto en BOLAVIP.
Terna arbitral de Estudiantes vs. Boca
Pablo Echavarría es el árbitro encargado de impartir justicia en Estudiantes vs. Boca. Lo acompañan los siguientes colegiados:
- Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
- Árbitro asistente 2: José Castelli
- Cuarto árbitro: Pablo Giménez
- VAR: Héctor Paletta
- AVAR: Gabriel Gutiérrez
La posible formación de Boca vs. Estudiantes
Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Williams Alarcón; Kevin Zenón, Iker Zufiaurre y Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.
La posible formación de Estudiantes vs. Boca
Fabricio Iacovich; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti o Eros Mancuso; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi, Cristian Medina; Joaquín Tobio Burgos, Guido Carrillo y Fabricio Pérez. DT: Eduardo Domínguez.
Palabra autorizada